Xiaomi 17 Pro w wersji budżetowej? Nie, to nowy smartfon Acera

W naszej części świata zadebiutowały smartfony Xiaomi 17 oraz Xiaomi 17 Ultra. Ominęła nas jednak premiera modelu Xiaomi 17 Pro, a to naprawdę ciekawa konstrukcja z dodatkowym wyświetlaczem umieszczonym z tyłu – tuż obok dwóch obiektywów zainstalowanych w pionowej linii. Wydaje się, że Acer (a właściwie Senwa Global International, czyli podmiot odpowiedzialny za smartfony tej marki w Ameryce Południowej) mocno zainspirował się tą koncepcją w swoim najnowszym urządzeniu.

Smartfon Acer Sospiro A15 jest jak budżetowa wersja Xiaomi 17 Pro

Acer Sospiro A15 bazuje na tym samym pomyśle – wyspa fotograficzna tworzona jest przez dwa oczka oraz właśnie 1,88-calowy ekran TFT. Może służyć do szybkiego sprawdzania aktualnej godziny, wyświetlania powiadomień i sterowania odtwarzaczem muzycznym, ale też pełnić funkcję podglądu podczas robienia selfików głównym aparatem.

Skoro o nim mowa, główny aparat to sensor o rozdzielczości 64 Mpix połączony z szerokokątnym obiektywem. Z przodu natomiast znajduje się kamerka 16 Mpix – co ciekawe, z własną diodą LED (podobne rozwiązanie można spotkać w smartfonie Honor 600 Lite – miałem okazję go przetestować i jest to naprawdę praktyczna opcja).

Acer Sospiro A15 (fot. Acer)

Oczywiście główną rolę na froncie odgrywa wyświetlacz, a jest to konkretnie 6,67-calowy panel IPS o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania sięgającej 120 Hz. Nic imponującego, ale jak najbardziej w porządku. Podobnie jak bebechy: procesor Unisoc T615, 6 GB RAM, 128 GB pamięci na pliki i akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 18 W.

Acer Sospiro A15 (fot. Acer)

Pomimo nowoczesnego i (mimo wszystko) oryginalnego podejścia do tyłu, smartfon Acer Sospiro A15 został zaprojektowany w taki sposób, by spodobać się miłośnikom klasycznych rozwiązań. Stąd chociażby obecność slotu na kartę microSD czy też gniazdo mini jack (3,5 mm). Specyfikację uzupełniają: moduły 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth 5.0 i NFC oraz system Android 16.

Dwa kolory do wyboru

Cała konstrukcja cechuje się jeszcze pyło- i wodoodpornością w klasie IP64, a producent przygotował dwa warianty kolorystyczne: pomarańczowy (Naranja Vibrante) i niebieski (Azul Profundo). Hiszpańskojęzyczne nazwy nie są przypadkowe, bo smartfon jest przeznaczony na rynki Ameryki Łacińskiej, a przede wszystkim trafi do Meksyku. Ceny nie zostały ujawnione.

Acer Sospiro A15 (fot. Acer)

Gorsza wiadomość, która się z tym łączy, jest taka, że – podobnie jak Xiaomi 17 Pro – Acer Sospiro A15 najpewniej nie pojawi się w Europie.