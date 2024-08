Korzystasz z Waze na iOS? Pobierz aktualizację, bo znowu się spóźnisz…

Google naprawił błąd w Waze obsługiwanym przez urządzenia z systemem iOS. Aplikacja nieprawidłowo szacowała czas przejazdu, przez co mogliście w ostatnim czasie spóźniać się bardziej niż zwykle. Nowo wydana aktualizacja rozwiązuje ten problem.

Aplikacja Waze pomaga dotrzeć do celu

Waze to aplikacja z mapami, wykupiona przez Google’a w 2013 roku. I nie, wcale nie jest to to samo, co Mapy Google. Od początku pojawiały się głosy, że system ten z czasem zostanie zamknięty, a funkcje będą niejako skopiowane w autorskiej apce technologicznego giganta. Nic bardziej mylnego – minęło 10 lat, od kiedy Google zarządza odkupionymi mapami, a niedawno wspominaliśmy o nowych funkcjach, które trafiają do obu systemów.

Mapy Google to gąszcz wielu informacji – poza sugerowaniem trasy i prowadzeniem użytkownika do celu obsługują one także podpowiedzi z zakresu rozrywki, restauracji i innych obiektów. Z kolei Waze skupia się przede wszystkim na pokonywanej drodze, przekazując informacje, którymi użytkownicy dzielą się w aplikacji. Znajdziemy tam liczne ostrzeżenia na temat limitów prędkości, kontrolach czy kamerach i fotoradarach.

Aplikacja Waze jest dostępna zarówno na urządzenia mobilne z Androidem, jak i systemem iOS. Posiadacze tej drugiej grupy smartfonów czy tabletów mogli jednak w ostatnim czasie spóźniać się bardziej niż zwykle. Dlaczego?

Błąd w aplikacji odpowiedzialny za Twoje spóźnienia

Waze obsługuje przydatną funkcję – jeśli zaplanujesz wyjazd w aplikacji ta oszacuje godzinę, o której powinieneś wyruszyć w trasę oraz wygeneruje powiadomienie. Okazuje się jednak, że przedostatnia aktualizacja na urządzenia z systemem iOS popsuła tę opcję i myliła się podczas szacowania tzw. Godziny wyjazdu.

Aplikacja Waze nie mogła właściwie obliczać czasu, bo przez błąd nie miała dostępu do bieżących utrudnień, jakie pojawiały się na zaplanowanej trasie. Jeśli więc zaufaliście aplikacji i wychodziliście „o czasie” mogło okazać się, że i tak docieraliście na miejsce spóźnieni.

Błędne powiadomienia zostały już naprawione w oprogramowaniu, ale to do Ciebie należy ostatni krok, aby znowu się nie spóźnić. Wystarczy, że zaktualizujesz aplikację do wersji 4.107, a sugerowany czas wyjazdu powinien być już właściwie szacowany.

Aktualizację na iOS możesz pobrać i zainstalować klikając w ten link lub tradycyjnie poprzez App Store. Po uruchomieniu sklepu należy przejść do profilu, klikając na ikonę znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu, a następnie odnaleźć aplikację Waze i nacisnąć Uaktualnij.