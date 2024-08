Motorola szykuje kolejny solidny smartfon

Wygląda na to, że Motorola przygotowuje się do wprowadzenia na rynek kolejnego smartfona z serii Moto G, który zapowiada się na ciekawą propozycję w średniej półce cenowej. Moto G45 5G, bo o nim mowa, ma zadebiutować już za kilka dni. Co dokładnie ma do zaoferowania ten nowy model i jaka będzie jego cena?

Co zaoferuje Motorola Moto G45 5G?

Motorola Moto G45 5G będzie napędzana przez procesor Snapdragon 6s Gen 3, wspierany przez 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Mówi się, że na rynku mają się pojawić także inne warianty pamięciowe, choć na razie nie zostały one potwierdzone. Oby tak było, bo obecnie 128 GB wbudowanej pamięci zalatuje bieda-smartfonem.

Nowy telefon Moto będzie wyposażony w 6,5-calowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 120 Hz, który zostanie zabezpieczony szkłem Corning Gorilla Glass 3. Warto tutaj wspomnieć o tym, że komfort konsumowania treści multimedialnych za pomocą Moto G45 5G znacznie podniosą głośniki stereo, które wspierać będą technologię Dolby Atmos oraz Hi-Res Audio.

Motorola Moto G45 5G (źródło: Flipkart)

Na tylnym panelu znajdzie się podwójny aparat z głównym sensorem o rozdzielczości 50 Mpix. Niestety, wartość dodatkowego sensora nie jest jeszcze znana i prawdopodobnie będziemy na tę informację poczekać aż do oficjalnego debiutu urządzenia. Wiadomo za to, że użytkownicy będą mieli do dyspozycji 16 Mpix kamerę do selfie. Za dostarczanie energii do wszystkich podzespołów odpowiedzialny będzie z kolei akumulator o pojemności 5000 mAh.

Na grafikach producent chwali się także, że Moto G45 5G ma oferować „design premium”, czyli wykończenie plecków z wegańskiej skóry, co ma wyróżniać go na tle innych urządzeń w tej klasie. Trzeba przyznać, że kolory, w których występować będzie smartfon, są wyraziste i mocno się wyróżniają. Użytkownicy będą mogli wybierać pomiędzy zielonym, niebieskim oraz czerwonym „malowaniem”.

Cena i dostępność Moto G45 5G

Motorla Moto G45 5G zostanie zaprezentowana oficjalnie już 21 sierpnia 2024 roku. Informacja o tym, jak również o całej specyfikacji, pojawiła się w serwisie Flipkart. Smartfon trafi na indyjski rynek, a jego cena ma wynosić około 15000 rupii indyjskich, czyli około 700 złotych.

Motorola od dłuższego czasu koncentruje się na oferowaniu smartfonów, które łączą solidną specyfikację z przystępną ceną, a Moto G45 5G zdaje się kontynuować tę tradycję. Choć na razie model ten trafi do Indii, warto śledzić, czy wkrótce pojawi się także w innych regionach, ponieważ przy konkurencyjnej cenie mógłby stać się ciekawym wyborem również nad Wisłą.