VPN w Twojej przeglądarce zupełnie za darmo

Dostęp do bezpiecznego internetu staje się coraz bardziej istotny w dzisiejszym świecie. ProtonVPN postanowił ułatwić dostęp do tego narzędzia, oferując darmowe rozszerzenie VPN dla przeglądarek. To świetna wiadomość dla wszystkich, którzy chcą chronić swoją prywatność w sieci bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jak można z niego skorzystać?

Darmowy VPN bezpośrednio w przeglądarce

ProtonVPN zdecydował się wprowadzić darmowe rozszerzenie VPN dla przeglądarek. Teraz, użytkownicy Chrome i Firefox, mogą korzystać z pełnej ochrony bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze. Wystarczy jedynie zainstalować wtyczkę i cieszyć się bezpiecznym i prywatnym przeglądaniem sieci.

Rozszerzenie ProtonVPN oferuje wszystkie kluczowe funkcje, których można oczekiwać od solidnego dostawcy VPN. Użytkownicy mogą przeglądać internet bez obawy o śledzenie ich działań przez strony internetowe, dostawców usług internetowych czy potencjalnych hakerów. Proton szyfruje połączenia internetowe, co zapobiega przechwytywaniu danych i zapewnia prywatność. Co więcej, w odróżnieniu od wielu innych darmowych VPN-ów, wtyczka nie ogranicza przepustowości ani nie wyświetla reklam, co czyni go jeszcze bardziej atrakcyjną opcją.

Warto również zaznaczyć, że Proton nie prowadzi dzienników aktywności użytkowników, co oznacza, że Twoje działania w sieci są całkowicie prywatne. To rozszerzenie jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują dodatkowej warstwy zabezpieczeń podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi lub po prostu chcą uniknąć śledzenia swojej aktywności online.

8.8 Ocena

Jak skorzystać z ProtonVPN?

Aby zacząć korzystać z darmowego VPN, wystarczy kilka prostych kroków. Po pierwsze, należy odwiedzić sklep z rozszerzeniami dla swojej przeglądarki – Chrome Web Store lub Firefox. Następnie, wyszukać rozszerzenie ProtonVPN i zainstalować je. Po instalacji wystarczy zalogować się na swoje konto ProtonVPN lub założyć nowe, aby uzyskać dostęp do darmowej usługi.

ProtonVPN oferuje dostęp do serwerów VPN zlokalizowanych w kilku krajach, co pozwala na zmianę wirtualnej lokalizacji i dostęp do treści, które mogą być zablokowane w danym regionie. Choć darmowa wersja oferuje dostęp do ograniczonej liczby serwerów, to dla wielu użytkowników będzie to wystarczające rozwiązanie do codziennego użytku.

Warto jednak pamiętać, że bardziej zaawansowane funkcje, takie jak dostęp do większej liczby serwerów, są dostępne w płatnych planach.