Tego Apple nie powiedziało o watchOS 9 podczas ostatniej konferencji

Apple postanowiło zdradzić więcej szczegółów na temat watchOS 9, czyli tegorocznej, dużej aktualizacji skierowanej na smartwatche z Cupertino. Dowiedzieliśmy się między innymi jak wyglądał rozwój nowych możliwości funkcji wykrywania migotania przedsionków.

Na początku nie było planów wejścia w biznes zdrowotny

Firma Tima Cooka, podczas tegorocznej konferencji WWDC, przedstawiła zestaw nowości, które trafią na Apple Watche wraz z aktualizacją watchOS 9. Nie będzie chyba żadnym zaskoczeniem, że Apple wówczas skupiło się przede wszystkich na funkcjach związanych z monitorowaniem organizmu użytkownika i zdrowiem, bowiem to one są priorytetowe dla sporego grona klientów.

Co ciekawe, Jeff Williams, dyrektor operacyjny Apple, w wywiadzie udzielonych dla TechCrunch, stwierdził, że firma na samym początku nie planowała wejść w biznes zdrowotny. Zmieniło się to jednak podczas prac prowadzonych nad Apple Watchem.

Williams zauważa, że smartwatch jest wyjątkowo osobistym urządzeniem, które prawie cały czas nosimy i właśnie to zachęciło Apple do wyraźniejszego postawienia na funkcje zdrowotne. W końcu, jak słusznie zauważyła firma, Apple Watch świetnie nadaje się do przekazywania użytkownikowi informacji o jego zdrowiu. Finalnie w Cupertino uznano, że nie tylko istnieje taka możliwość, ale wręcz jest odpowiedzialność, aby zrobić więcej w obszarze zdrowia.

Oczywiście Apple nie zamierza zastępować profesjonalnego sprzętu, a tym bardzie lekarza. Williams podkreśla, że funkcje w Apple Watchu mają po prostu pomóc w relacji pacjenta z lekarzem.

8.1 Ocena

watchOS 9 – poznaliśmy kilka interesujących szczegółów

Jedną z ważniejszych nowości, skupionych na zdrowiu, która pojawia się w watchOS 9 jest historia informacji zbieranych przez funkcję wykrywania migotania przedsionków. Użytkownik będzie mógł sprawdzić, jak często występuje u niego ta nieprawidłowość pracy serca.

Sumbul Desai, wiceprezes ds. zdrowia w Apple, która również udzieliła wywiadu dla TechCrunch, zaznacza, że dla firmy niezwykle ważne było zapewnienie wysokiej dokładności pomiarów w przypadku wykrywania migotania przedsionków. W związku z tym, skuteczność opracowanej funkcji została zweryfikowana w badaniu klinicznym, w którym uczestnicy nosili zarówno Apple Watcha, jak i urządzenie referencyjne zatwierdzone przez FDA. W tym badaniu średnia różnica w tygodniowych pomiarach między dwoma urządzeniami wniosła mniej niż 1%.

Desai odniosła się jeszcze do bardziej rozbudowanych opcji monitorowania snu w watchOS 9 – np. informacji związanych z konkretnymi fazami snu. Jak zaznacza wiceprezes, dzięki sygnałom z akcelerometru i czujnika tętna wbudowanego w Apple Watcha, użytkownicy będą teraz mogli zobaczyć etapy swojego snu podczas REM i innych faz.

Dowiedzieliśmy się jeszcze, że aplikacja Trening wciąż będzie dobrym wyborem dla początkujących osób, ale teraz powinna wzbudzić zainteresowanie również bardziej zaawansowanych sportowców. Wszystko dzięki nowym wskazaniom w watchOS 9, które obejmują m.in. strefy tętna.