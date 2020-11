Zapomnijcie o czarnej konsoli PlayStation 5. Sony nie pozwala, przynajmniej na razie

Kiedy po raz pierwszy ujawniono wygląd konsoli PlayStation 5, spotkała się ona z różnymi opiniami. Jedni nazywali design przedstawionego sprzętu przyszłościowym, a drudzy stwierdzili, że ta mieszanka z białym wygląda odpustowo. Dla tych drugich pojawił się poniekąd ratunek, który niestety nie spodobał się Sony, a zatem nici z naszych marzeń o czarnej konsoli. Na razie.

Czy wolelibyście białą czy czarną konsolę PlayStation 5? Przyznam szczerze, że zamiast biało-czarnego zestawu wolałbym jeden z tych dwóch kolorów, a najlepiej czarny, jak w przypadku Xbox Series X, które prezentuje się nadzwyczaj elegancko. Oczywiście część z Was napisze, że po co nam lodówka w salonie, ale to Xbox lepiej wpasuje się w kino domowe. PlayStation 5 może będzie się wyróżniać, ale robi to już nawet rozmiarem. Robi, bo jest gigantyczne.

źródło: PlayStation

I wówczas, kiedy pojawiały się pierwsze wycieki nt. zdejmowanego panelu, a później zobaczyliśmy go na samym materiale od Sony – zastanawiałem się, kiedy ujrzymy inne wersje konsoli PlayStation 5. Odpowiedź brzmi – nie wiadomo. Bo chociaż ktoś wpadł na ten genialny pomysł, to japoński gigant pokrzyżował jego plany.

PlayStation 5 w innych kolorach, ale jeśli już, to tylko od Sony

Jakiś czas temu powstał sklep PlateStation5.com (nie polecam wchodzić, już nie działa), który oferował wymienne panele do PlayStation 5 w różnych kolorach. Był to chrom, wiśniowy czerwony, matowy czarny i indygo, a bodajże pojawiała się jeszcze opcja z kamuflażem. Każde z osobna wyceniono na ponad 150 złotych, nie licząc wysyłki.

źródło: PlateStation5.com

Świetny pomysł na biznes – pomyślałem. Wszystko by się udało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki z Sony. Ze względu na zagwozdki prawne, twórcy tych paneli musieli odwołać wszystkie zamówienia i zwrócić pieniądze klientom. Czarnej konsoli nie będzie.

A przynajmniej na razie. Jeśli wziąć pod uwagę zachowanie firmy, to niewykluczone, że oficjalne wymienne panele do konsoli PlayStation 5 się pojawią. Zresztą, kogo ja oszukuję – na pewno. W końcu nie bez powodu zdejmuje się je tak łatwo. Oby tylko poza samymi panelami były jeszcze inne wersje kontrolera.

A Wy? Z jak dużą chęcią wymienilibyście biały na inny kolor?

