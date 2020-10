Poznaliśmy wymagania sprzętowe Watch Dogs: Legion. Nie brakuje obsługi NVIDIA DLSS oraz ray tracingu

Już w tym miesiącu, a dokładniej 29 października, na odchodzącej generacji konsol oraz komputerach osobistych zadebiutuje gra Watch Dogs: Legion. Z tej okazji Ubisoft udostępnił wymagania sprzętowe tego tytułu, wraz z tymi, jakie trzeba spełnić w przypadku chęci korzystania z technologii NVIDIA DLSS oraz ray tracingu w czasie rzeczywistym.

Watch Dogs: Legion

Watch Dogs: Legion to trzecia odsłona hakerskiego cyklu należącego do firmy Ubisoft. Akcja przeniesie się tym razem do Londynu, ale nie zabraknie w niej wątku o doskonale znanej grupie DedSec. Gra zaoferuje otwarty świat z zupełnie nową mechaniką, która pozwoli nam zrekrutować do naszego zespołu dowolną postać sterowaną przez komputer, wyróżniającą się innymi cechami i umiejętnościami od pozostałych.

Mija sześć lat, odkąd usłyszeliśmy o serii po raz pierwszy. Watch Dogs: Legion ma za cel uczynić ją jeszcze świeższą.

Oto wymagania sprzętowe Watch Dogs: Legion

Ubisoft opublikował nowe, zalecane wymagania sprzętowe gry Watch Dogs: Legion. Z uwagi na to, że będzie ona obsługiwać technologię NVIDIA DLSS oraz ray tracing w czasie rzeczywistym, również w tej kwestii możemy przyjrzeć się rekomendowanemu sprzętowi.

Wygląda na to, że nawet kilkuletnia karta graficzna NVIDIA Geforce GTX 1060 wystarczy, aby uruchomić Watch Dogs: Legion na wysokich ustawieniach w rozdzielczości Full HD. Wymagania są zbliżone do tych, o których wspomnieliśmy przy Cyberpunk 2077. Nie ma zatem powodów, żeby spieszyć się z wymianą podzespołów w tym roku.

Apex Legends kolejną grą ze wsparciem NVIDIA Reflex

Inną wiadomością z obozu NVIDII jest wspieranie NVIDIA Reflex w grze kompetytywnej od EA – Apex Legends. Oznacza to, że już teraz dzięki technice Zielonych uda się zredukować opóźnienia systemowe, a przy tym poprawić również swoje wyniki w rozgrywkach.

Doskonale wytłumaczono to na filmie załączonym powyżej. Pamiętajcie, żeby włączyć polskie napisy!

Nawiasem mówiąc, Apex Legends to jedna z wielu gier battle royale, ale jednocześnie też z nielicznych, które mogą wzbudzić zainteresowanie. Jeżeli podobał się wam Titanfall, to Apex Legends nie tylko dzieli z tamtym tytułem uniwersum, ale i przyjemność strzelania.

