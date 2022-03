Znamy więcej szczegółów na temat odświeżonego GTA V

Mówi się w branży, że premierę ma się tylko raz. Wyjątkiem od tej reguły jest Rockstar Games, które zaczyna na poważnie promować CZWARTE już wydanie GTA V. Poznaliśmy nieco więcej szczegółów na temat odświeżonego hitu szkockiego studia.

Reklama

Witajcie w Los Santos

15 marca – tego dnia swoją premierę będzie miało GTA V oraz GTA Online na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Z tej okazji, Rockstar Games wystosowało notkę prasową, której dzieli się pierwszymi szczegółami na temat jakości zbliżających się portów z poprzednich konsol.

Nowe wydania GTA V i GTA Online mają na celu przynieść doświadczenie z najwyższych ustawień jakości na komputerach PC. Mówimy więc o rozdzielczości 4K, trybie HDR, 3D Audio oraz 60 kl/s. Żeby jednak nie było tak kolorowo, gry zaoferują aż trzy tryby, spośród których gracze będą mogli wybrać te najbardziej im odpowiadające.

Reklama

Tryb jakości odtworzy grę w 30 kl/s, lecz zaoferuje natywną rozdzielczość 4K oraz pełne śledzenie promieni. Tryb wydajności odtworzy grę w 60 kl/s, zachowując dynamiczne 4K. Pojawi się też środkowy wariant – wydajność ze śledzeniem promieni. Wtedy tytuł utrzyma 60 kl/s, zachowując pewne aspekty technologii ray-tracing.

Poszkodowana będzie za to konsola Xbox Series S. W jej przypadku, tryb wydajności zaoferuje jedynie rozdzielczość 1080p, bez możliwości śledzenia promieni.

Nowa generacja vs GTA V

Wygląda na to, że najlepszą platformą do ogrywania GTA V stanie się niedługo PlayStation 5. Wszystko ze względu na dodatkowe wsparcie kontrolera Dual Sense, jakie Rockstar Games zaoferuje w swojej kultowej już produkcji z 2013 roku. Warto też pamiętać, że GTA Online będzie dostępne przez trzy miesiące bezpłatnie dla subskrybentów PlayStation Plus, którzy zachowają tytuł w bibliotece dopóki będą mieli aktywną usługę.

9 Ocena

Wracając jednak do kontrolera Dual Sense, haptyka wpłynie na jazdę po drogach oraz zmiany środowiska, po jakim poruszają się bohaterowie. Pad do PlayStation 5 będzie lepiej akcentować zjawiska pogodowe, wybuchy, a także kierunki ostrzału, gdy znajdziemy się w niebezpieczeństwie. Miejmy nadzieję, że adaptacyjne triggery również będą się blokować podczas używania broni, tak jak w Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Rockstar Games także wspomniało, że od dzisiaj można rozpocząć proces migracji własnych postępów na platformy nowej generacji. Wystarczy wrzucić swój zapis na chmurę Social Club, by móc nim się cieszyć po zakupie odświeżenia. Niestety, studio jeszcze wstrzymało się z podaniem oficjalnej ceny produktu. Przedsprzedaż rozpocznie się 8 marca, więc wtedy najpewniej ją poznamy. Będę jednak bardzo zdziwiony, jeśli Szkoci zdecydują się na mniej niż równowartość 60 dolarów, czyli standardowej ceny za nową grę AAA.