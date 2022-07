Valve ma dobre wieści. Dotychczasowe zamówienia Steam Decka będą zrealizowane jeszcze w tym roku

Valve rozbiło bank swoim najnowszym sprzętem – to pewne. Steam Deck sprzedaje się jak świeże bułeczki, dominując w liście bestsellerów sklepu Gabe Newella od dnia premiery. Niestety, Valve od samego początku boryka się z problemami w dostępności swojego małego PC. Na całe szczęście, sytuacja ta się poprawia.

Valve przyśpieszył produkcje Steam Decka

Firma Valve za pośrednictwem swojego „bloga” na Steam, pochwaliła się wesołą wiadomością dla wszystkich osób, które zamówiły swój egzemplarz Steam Decka. Wszystkie do tej pory zamówione „konsole” zostaną jeszcze w tym roku wysłane do swoich nabywców, a same doręczenia urządzenia mają być znacznie przyspieszone, dzięki poprawie w łańcuchu dostaw, a także dzięki usprawnionej samej produkcji urządzenia.

Niektóre z rezerwacji zostały nawet przeniesione z czwartego kwartału tego roku na trzeci – status swojej rezerwacji możecie sprawdzić na specjalnej stronie Steam.

Steam Deck (fot. Jakub Malec/Tabletowo)

Moje zamówienie (z 12 maja 2022) niestety nie zostało przeniesione do trzeciego kwartału tego roku, nadal pozostając w ostatnim tegorocznym „okienku” dostaw. Trzymam więc kciuki, by czas dostawy mojej „konsolki Steama” był jak najkrótszy lub żeby do tego czasu w sklepie Valve pojawiła się w sprzedaży dedykowana stacja dokująca do Steam Decka, której premiera zaliczyła ostatnio opóźnienie.

Steam Deck – nowy bestseller Valve

W skrócie, Steam Deck to super przenośny komputer Valve, który swoją formą najbardziej przypomina konsolę przenośną. Sprzęt ten – jak łatwo się domyślić – służyć ma przede wszystkim do grania, dzięki swojej stosunkowo wysokiej (jak na te wymiary i cenę) wydajności, która bezproblemowo pozwoli również na mniej wymagającą pracę.

Całość pracuje pod kontrolą specjalnie przygotowanej wersji Linuksa (choć istnieje możliwość instalacji natywnego Windowsa), która jednak pozwala na odpalanie gier również z Windowsa, dzięki środowisku Proton. Premiera urządzenia miała miejsce 25 lutego 2022 roku.

Steam Deck jest dostępny w trzech wariantach pamięciowych:

64 GB eMMC – 1899 złotych,

256 GB SSD NVMe – 2499 złotych,

512 GB SSD NVMe – 3099 złotych.

A czy Wy zamówiliście już swojego Steam Decka?