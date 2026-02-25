Polacy powinni się tego wstydzić. Rząd chce to zmienić, i to za darmo

Polski rząd ujawnił wstydliwą prawdę o mieszkańcach Polski. Nie zamierza jednak biernie na to patrzeć. Przygotował rozwiązanie, którym każdy powinien się zainteresować.

Polski rząd mówi wprost: Polki i Polacy nie mają kompetencji cyfrowych. To bardzo źle

Ministerstwo Cyfryzacji podaje, że 89% Polek i Polaków korzysta z internetu regularnie, a 85% robi to każdego dnia. Wydawałoby się, że w związku z tym większość mieszkańców Polski powinna posiadać przynajmniej podstawowe umiejętności, znać dobre praktyki oraz być świadoma niebezpieczeństw i zagrożeń, czyhających w sieci.

Tymczasem Polska jest w gronie państw (należących do Unii Europejskiej) z najniższym poziomem kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Jedynie co drugi mieszkaniec Polski posiada co najmniej podstawowe kompetencje w tym obszarze. To bardzo zła sytuacja, ponieważ w związku z tym Polki i Polacy mogą m.in. łatwiej stać się ofiarą oszustwa czy przestępstwa internetowego.

Cyfrowe kompetencje to jednak nie tylko zdolność rozpoznawania i unikania zagrożeń, ale też m.in. korzystania z usług i narzędzi cyfrowych (w tym do komunikacji i wymiany informacji) oraz wyszukiwania informacji i ich weryfikacji, a także znajomość i umiejętność obsługi technologii, czyli m.in. komputera i smartfona.

Ministerstwo Cyfryzacji nie zamierza biernie się temu przyglądać. Ogłosiło start kampanii pod nazwą Buduj cyfrową formę klik po kliku, której elementem jest uruchomienie strony cyfrowaforma.gov.pl, gdzie już od 26 lutego 2026 roku będzie można sprawdzić swój aktualny poziom kompetencji cyfrowych i znaleźć materiały dopasowane do własnych potrzeb.

Ministerstwo Cyfryzacji od dawna stara się podnieść kompetencje cyfrowe Polek i Polaków

To kolejna inicjatywa resortu cyfryzacji, mająca na celu upowszechnić kompetencje cyfrowe wśród mieszkańców Polski. Prowadzone są już m.in. szkolenia dla nauczycieli, które do końca 2026 roku przejdzie 55 tysięcy pedagogów, a także warsztaty dla seniorów. Realizowany jest też projekt edukacyjny Bezpieczni w Sieci, który jest adresowany do nauczycieli i uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Ponadto dostępna jest platforma OSE IT Szkoła, która oferuje bezpłatne kursy online z programowania, bezpieczeństwa i AI. Do tego funkcjonuje Klub Cyfrowych Możliwości, organizujący bezpłatne warsztaty dla uczniów i uczennic klas IV-VIII z zakresu m.in. programowania, robotyki, sztucznej inteligencji i bezpieczeństwa w sieci (realizowane są one przez NASK – Państwowy Instytut Badawczy).

W ramach zwiększania kompetencji cyfrowych mieszkańców Polski rząd kupił ostatnio 735 tysięcy laptopów i tabletów dla uczniów oraz przekazuje bony na laptopy dla nauczycieli. Ministerstwo Cyfryzacji informuje też, że w 2026 roku do szkół trafią kolejne zestawy do nauczania zdalnego (100 tysięcy) oraz 16 tysięcy pracowni AI i STEM.