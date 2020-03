Gra Call of Duty: Warzone bije rekordy popularności!

Minęło już kilka dni od premiery darmowego modułu battle royale do Call of Duty i moim zdaniem Activision może mówić o sporym sukcesie swojej produkcji. Gra została wstępnie bardzo dobrze przyjęta przez graczy, co udowadniają opublikowane przez twórców liczby — ogromne liczby. Przy okazji Activision podzieliło się kilkoma planami na przyszłość Call of Duty: Warzone.

Po pierwsze: 6 milinów graczy w zaledwie 24 godziny! Ta liczba naprawdę robi wrażenie, bowiem mało który inny tytuł (nawet darmowy) może się pochwalić tak dobrymi wynikami w tak krótkim czasie. Wiadomo, mamy tu do czynienia z bardzo znaną marką w świecie gier wideo (by nie powiedzieć, że nawet jedną z najpopularniejszych), a i multiplatformowość tego tytułu nie jest bez znaczenia. Nawet najwięksi giganci branży byliby zadowoleni z takich wyników — i przekonany jestem, że Activision świętuje pierwszy sukces Call of Duty: Warzone.

What a day! 24 hours in and over 6 million of you have dropped into #Warzone.

Thank you – we’re just getting started.#FreeCallofDuty pic.twitter.com/GpDKJw5QD4

— Call of Duty (@CallofDuty) March 11, 2020