Już w przyszłym tygodniu wystartuje nowy sezon w Destiny 2

Nie tak dawno dowiedzieliśmy się, że 10 marca 2020 roku z Destiny 2 znikną płatne lootboksy, a wraz z tym wydarzeniem rozpocznie się nowy sezon gry — Destiny 2: Sezon Zasłużonych. Dziś zaś poznaliśmy więcej szczegółów na jego temat i trzeba przyznać, że jest na co czekać!

Z Destiny 2 pierwszy raz miałem styczność poprzez GeForce Now, gdzie na potrzeby tej usługi spędziłem z grą studia Bungie kawał czasu. Co jednak ważniejsze, zdarza mi się wracać do Destiny 2, bo rozgrywka bardzo wpasowała się w moje gusta, a uczciwy model biznesowy gry mnie nie odstrasza. To, w połączeniu z fantastyczną grafiką i zapełnionymi po brzegi serwerami sprawia, że Destiny 2 to jeden z najlepszych FPS z elementami MMO na rynku — w dodatku jest to gra całkowicie darmowa i pozwala na naprawdę długą grę bez wydawania nawet złotówki.

Jak piszą sami twórcy o Destiny 2: Sezon Zasłużonych: „Po wyrwaniu Zegara Słonecznego ze szponów Czerwonego Legionu, pewien Psioniczny Oprawca, któremu udało się uciec, wciela w życie desperacki plan zemsty przeciwko Ostatniemu Miastu. Strażnicy Światła muszą zapomnieć o dawnych poróżnieniach i połączyć siły z niecodziennymi sojusznikami, aby ocalić Miasto przed całkowitym unicestwieniem”.

Sezon Zasłużonych w Destiny 2 rozpocznie się 10 marca i potrwa aż do 9 czerwca 2020 roku.

Najważniejsze elementy Destiny 2: Sezon Zasłużonych to:

Powrót Prób Ozyrysa (PvP),

Nowa broń i pancerze,

Nowa przepustka sezonowa i nagrody,

Darmowe wydarzenie „Guardian Games”,

Kontynuacja wątku fabularnego: Walcz u boku Rasputina, by ocalić Ostatnie Miasto,

Nowe artefakty: modyfikacje i ulepszenia walki.

Więcej o Destiny 2: Sezon Zasłużonych możecie poczytać na oficjalnej stronie gry.

Graliście już w Destiny 2?

Źródło: informacja prasowa, bungie.net