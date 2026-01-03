Apple chce zmotywować Cię do aktywności w nowym roku

Apple Watch to nieodłączny towarzysz aktywności fizycznej wielu osób. Nie tylko pełni on rolę urządzenia rejestrującego wykonywane treningi, ale i – w pewnym sensie – także naszego prywatnego motywatora na nadgarstku. Teraz, Apple chce, by ta motywacja była jeszcze większa.

Fitness+ na pohybel monotonnym treningom

Apple oferuje swoim użytkownikom sporą ilość usług oraz aplikacji, których obecność jest ograniczona terytorialnie. W połowie grudnia 2025, do listy dostępnych w Polsce dołączyła usługa Fitness+, która oferuje rozbudowane funkcje i plany treningowe. A że nowy rok to często nowe postanowienia i cele, to w Fitness+ pojawiają się właśnie nowe programy mające pomóc nam zachować aktywność.

Jednym z nich jest Make Your Fitness Comeback – program dedykowany osobom, które chcą wrócić do ćwiczeń po przerwie. Zawiera trzy rodzaje treningów do wyboru: siłowy, jogę i HIIT. Plan treningowy przewidziany jest na cztery tygodnie, a każdy tydzień to trzy treningi trwające po 10 minut, jeden z każdego rodzaju.

Pozostałe programy treningowe to Build a Yoga Habbit in 4 Weeks, mający pomóc dodanie jogi do codziennych ćwiczeń, Back-to-Back Strength and HIIT, który obejmuje 20 minut ćwiczeń siłowych i HIIT (po 10 minut każdy) oraz plan Strength Basics in 3 Weeks, dzięki któremu początkujący będą mogli nauczyć się podstaw treningów siłowych.

Warto przypomnieć, że z Fitness+ można korzystać zarówno na iPhonie, iPadzie, jak i nawet Apple TV. W parze z zegarkiem Apple Watch lub słuchawkami AirPods Pro 3, podczas treningu na ekranie w czasie rzeczywistym pojawiają się wskaźniki spalonych kalorii oraz tętna.

Nowości w Fitness+ obejmują też szereg playlist muzyki do treningów (wsród nowych m.in. piosenkarka Karol G) oraz nowe odcinki programu Czas na spacer z udziałem gwiazd.

fot. materiały prasowe Apple

Zdobądź limitowaną odznakę aktywności

Dla tych, których kręci i motywuje zamykanie pierścieni treningów i zbieranie odznak na swoim Watchu, Apple przygotowało kolejną, specjalną odznakę dla aktywnych na początku nowego roku.

Konkretniej, jest to nagroda z limitowanej edycji Ring in the New Year. By ją otrzymać, użytkownik musi zamknąć wszystkie trzy pierścienie aktywności przez siedem dni stycznia pod rząd. Odznaka ta będzie więc możliwa do uzyskania tylko w styczniu.

fot. materiały prasowe Apple

Oprócz tego, korzystający z aplikacji Strava w parze z Apple Watchem mają szansę na kolejną specjalną odznakę. Przez cały styczeń w aplikacji dostępne jest wyzwanie Quit Quitting, w ramach którego użytkownicy mają za zadanie odbyć 12 treningów w dowolnym momencie tego pierwszego miesiąca roku.

To co, czas na trening? ;)