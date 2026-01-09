Volvo namiesza. Ten elektryk zapewni rekordowy zasięg

Nowe, w pełni elektryczne Volvo EX60, może okazać się jednym z ciekawszych przedstawicieli segmentu D-SUV i to biorąc pod uwagę wszystkie typy napędu. Ma oferować świetny zasięg i szybkie ładowanie, a także szereg innych zalet.

Jaki zasięg zapewni Volvo EX60?

W przypadku średnich SUV-ów robi się coraz ciekawiej, gdy spojrzymy na modele w pełni elektryczne. Nowy Mercedes GLC EQ Tech ma zapewnić ponad 700 km zasięgu, BMW iX3 – według deklaracji producenta – przejedzie 805 km, a Volvo EX60 pod tym względem ma wypadać jeszcze lepiej, oferując – jak twierdzą Szwedzi – największy zasięg w swojej klasie.

Akumulator, którego pojemności na ten moment nie znamy (powinna przekroczyć 100 kWh), ma pozwolić na przejechanie nawet 810 km na jednym ładowaniu. Volvo dodaje tylko, że jest to wartość oparta na normie WLTP, ale nie zdradza dalszych szczegółów. Oczywiście należy założyć, że w normalnym korzystaniu zasięg będzie niższy, szczególnie, gdy za oknem będą takie warunki, jak w ostatnich dniach w Polsce. Mimo tego, powinno być naprawdę dobrze.

Dowiedzieliśmy się także, że EX60 naładuje się szybciej niż jakiekolwiek elektryczne Volvo wcześniej. Wystarczy tylko 10 minut, aby uzupełnić energię pozwalającą na przejechanie nawet 340 km. Producent zaznacza, że takie rezultaty będzie można osiągnąć na ładowarkach o mocy 400 kW, aczkolwiek chyba zapomniał wspomnieć, że po spełnieniu określonych warunków. Akumulator każdego Volvo EX60 ma być objęty 10-letnią gwarancją.

fot. Volvo

Elektryczny odpowiednik Volvo XC60 będzie oparty na architekturze SPA3, w której akumulator jest zintegrowany z konstrukcją pojazdu w technologii cell-to-body. Całość będzie korzystać z zalet architektury 800 V. Ponadto model EX60 wprowadzi na rynek pierwsze na świecie wieloadaptacyjne pasy bezpieczeństwa. System wykorzystuje dane z czujników wewnętrznych, zewnętrznych i zderzeniowych, aby w ułamku sekundy dopasować poziom ochrony do konkretnej osoby i sytuacji. Pod uwagę brane są nawet parametry kierowcy i pasażerów – wzrost, waga czy budowa ciała.

Volvo EX60 to również pierwszy samochód firmy, w którym postawiono na technologię mega casting. Sprowadza się ona do zastąpienia setek mniejszych elementów jednym precyzyjnym odlewem. Takie podejście ma przekładać się na mniejszą masę samochodu.

fot. Volvo

Na więcej szczegółów musimy jeszcze trochę poczekać

Póki co Volvo zdecydowało się tylko na zapowiedź nowego elektryka. Oficjalna premiera EX60 odbędzie się natomiast 21 stycznia 20226 roku. Wówczas najpewniej poznamy wszystkie najważniejsze informacje na jego temat.