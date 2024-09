Samochody Volkswagena staną się lepszymi kompanami do rozmów dzięki ChatGPT

Wkrótce popularny chatbot pojawi się w pierwszych autach Volkswagena. Jego obecność powinna pozytywnie wpłynąć na możliwości oferowane przez asystenta głosowego.

Jak będzie działał ChatGPT w Volkswagenach?

Możemy stwierdzić, że podobnie jak ChatGPT w Apple Intelligence. Otóż niemiecka firma motoryzacyjna ogłosiła, że chatbot stanie się częścią już obecnego asystenta głosowego IDA. Celem nie jest zastąpienie aktualnego rozwiązania, ale zapewnienie mu dodatkowych możliwości, znacząco podnoszących atrakcyjność udzielanych odpowiedzi.

Przede wszystkim spora część poleceń będzie przetwarzana lokalnie. W końcu nie ma sensu, aby na serwery wysłać komendę dotyczącą zmiany temperatury klimatyzacji czy prośbę o włączenie podgrzewania foteli. Tym bardziej, że poruszając się samochodem nie zawsze mamy dostęp do dobrego połączenia z internetem i oczekujemy możliwie najszybszej reakcji w przypadku chociażby ustawienia innej temperatury we wnętrzu auta.

Natomiast w sytuacji, gdy polecenie będzie bardziej złożone i asystent IDA nie będzie mógł go przetworzyć, to wówczas samochody Volkswagena będą sięgać po pomoc chmury i ChatGPT. Dzięki temu kierowca przykładowo będzie mógł poznać odpowiedź na pytanie o rekomendację pobliskich restauracji.

ChatGPT w pierwszych autach zadebiutuje już niebawem

Informację o wdrożeniu ChatGPT na pokład Volkswagenów przekazano już na początku roku, podczas targów CES. Wówczas jednak nie zostały ujawnione szczegóły, związane zarówno z dokładnym działaniem chatbota, jak i harmonogramem planowanych prac, mających na celu wprowadzenie technologii na pokład samochodów.

Szczegóły dotyczące działania już przedstawiłem, więc przejdźmy do aut, w których niebawem pojawi się ChatGPT. Wprowadzanie chatbota rozpocznie się już 6 września. Początkowo zadebiutuje on w modelach Jetta i Jetta GLI z roku modelowego 2025. Przypominam, że Jetta to brat bliźniak Golfa, ale stworzony z myślą o rynku amerykańskim. ChatGPT trafi również na pokład Volkswagena ID.4 82 kWh z roku modelowego 2024. Natomiast kolejne auta mają dołączyć do tej listy pod koniec roku.

Klienci, którzy będą chcieli korzystać z pomocy sztucznej inteligencji, muszą pogodzić się z koniecznością wykupienia specjalnej subskrypcji. W celu zachęcenia do tej decyzji Volkswagen zamierza początkowo oferować bezpłatny okres próbny w wybranych autach. W elektrycznych modelach, takich jak ID.4 czy ID. Buzz, ten próbny okres będzie całkiem długi i potrwa 3 lata. Z kolei użytkownicy Golfa i Tiguana mogą liczyć na bezpłatny rok korzystania.

Wypada dodać, że po ChatGPT wcześniej sięgnęła już inna marka należąca do koncernu Volkswagen Group. Audi pochwaliło się wprowadzeniem chatbota AI. Ponadto, o czym miałem okazję przekonać się podczas pierwszych jazd Peugeotem e-3008, technologia pojawi się jeszcze w wielu autach koncernu Stellantis.