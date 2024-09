Premiera Bang & Olufsen Beoplay H100. Słuchawki przenoszące w przyszłość

Kiedyś wierzyliśmy, że spojrzeć w przyszłość można za pomocą kryształowej kuli. Dzięki nowym słuchawkom Beoplay H100 może nie zobaczymy tego, co skrywa jutro, ale za to przeniesiemy się do przyszłości rynku audio.

Beoplay H100 – specyfikacja

Nowe słuchawki Bang & Olufsen Beoplay H100 najwyraźniej celują w wysoką jakość. Wewnętrzny pałąk, który możemy odpiąć, wykonano z miękkiej i oddychającej dzianiny, a jagnięca skóra na nausznikach oferuje izolację od zewnętrznych źródeł dźwięku i ponoć jest przyjemna w dotyku. Wisienką na torcie jest lekkie, skórzane etui chroniące słuchawki w podróży. Przygotowano trzy zestawy kolorystyczne: Inifnite Black, Hourglass Sand i Sunset Apricot. Kolorystyka i kształty podpowiadają mi, że taka konstrukcja nie wyjdzie z mody ani za rok, ani za dziesięć lat.

Beoplay H100 (Źródło: Bang & Olufsen)

Beoplay H100 to kulminacja wieloletniego doświadczenia Bang & Olufsen połączona z wysoką jakością komponentów. Za wykonanymi z aluminium osłonami kryją się wykonane na zamówienie tytanowe przetworniki o średnicy 40 milimetrów, a ich brzmienie oparto na rozwiązaniach z głośnika Beolab 90. Producent zapewnia, że dzięki temu są to najlepiej brzmiące słuchawki w historii marki.

Choć jakość dźwięku Beoplay H100 błyszczy najmocniej z dala od hałasu, to firma postarała się, aby głośne dźwięki nie stanowiły przeszkody w delektowaniu się muzyką. Konstrukcja oferuje dwukrotnie lepszą wydajność aktywnej redukcji szumów niż Beoplay H95, a dzięki technologii EarSense dźwięk zostaje dostosowany na bieżąco do panujących wokół nas warunków.

(Źródło: Bang & Olufsen)

Wśród innych technologicznych osiągnięć modelu Beoplay H100 należy także wymienić obecność dźwięku Hi-Res do 96 kHz/24 bitów, optymalizację pod kątem Dolby Atmos czy intuicyjne sterowanie, w tym automatyczne wykrywanie przez słuchawki, kiedy są założone. Zestaw może grać do 34 godzin, a 5 minut ładowania wystarczy, aby zyskać dodatkowe pięć godzin odsłuchu.

Słuchawki na lata

Wysoka jakość dźwięku i materiałów sprawia, że – przynajmniej w teorii – można myśleć o Beoplay H100 jak o urządzeniu na lata. Jest jeszcze coś: zasada „od kołyski do kołyski”. To nowy sposób produkcji Bang & Olufsen, który w połączeniu z odpowiednim certyfikatem ma stanowić dowód na obcowanie z produktem długowiecznym i możliwym do naprawy.

(Źródło: Bang & Olufsen)

Co ma sprawić, że będą to trwałe słuchawki, których nie będziemy chcieli się szybko pozbyć? Producent wymienia między innymi takie rozwiązania:

Możliwość łatwej wymiany części narażonych na szybkie zużycie, czyli wewnętrznego pałąka czy poduszki nauszników,

Udoskonalona konstrukcja, która ułatwi technikowi wymianę elementów które mogą ulec zużyciu lub uszkodzeniu, np. akumulatorów, powierzchni szklanych, przetworników lub płytek drukowanych,

Nowa platforma oprogramowania wzorowana na Mozarcie, dzięki której nowe technologie, takie jak bezprzewodowy dźwięk o wysokiej rozdzielczości czy multipoint z trzema urządzeniami nie ominą Beoplay H100,

obecność w programie rozszerzonej gwarancji Beocare, która zapewnia po dołączeniu 5-letnią gwarancję producenta.

Słuchawki Beoplay H100 są dostępne w wybranych sklepach Bang & Olufsen oraz online od 3 września 2024 roku. Sugerowana cena detaliczna wynosi – uwaga, polecam usiąść – 6899 złotych.