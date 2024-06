Jeździsz sam? Audi z Tobą porozmawia dzięki sztucznej inteligencji

Nudzisz się podczas samotnych podróży samochodem? Audi znalazło rozwiązanie. Producent z Ingolstadt wprowadzi opartego na sztucznej inteligencji chatbota ChatGPT.

Rozmowy z Audi staną się ciekawsze

Niemiecki producent ogłosił wprowadzenie ChatGPT na pokład swoich samochodów. Oczywiście nowość ma przede wszystkim poprawić sterowanie głosowe, które pozwoli kierowcom, bez odrywania rąk od kierownicy, zmienić temperaturę klimatyzacji, wyznaczyć cel w nawigacji i wykonać wiele innych czynności. Powinno to pozytywnie przełożyć się zarówno na komfort obsługi, jak i bezpieczeństwo.

Wypada dodać, że w nowych modelach Audi, tak jak w autach innych producentów, znajdziemy już funkcję sterowania głosowego, która zapewnia całkiem pokaźny zestaw opcji. Nie zawsze działa to jednak zgodnie z założeniami i czasami – po kilku błędnie odczytanych poleceniach – rezygnujemy ze sterowania głosowego, wracając do przycisków i dotykowego ekranu. Niewykluczone, że zmieni to wdrożenie chatbota ChatGPT.

Polecenia powinny być nie tylko lepiej odczytywane, ale dodatkowo pojawią się nowe funkcje. Firma wspomina, że sztuczna inteligencja będzie też odpowiadać na pytania z wiedzy ogólnej. Nic więc nie będzie stało na przeszkodzie, aby podczas podróży porozmawiać z samochodem i dowiedzieć się kilku ciekawostek.

Które modele Audi otrzymają ChatGPT?

Producent z Ingolstadt zaznacza, że od lipca tego roku właściciele około dwóch milionów modeli Audi, wyprodukowanych od 2021 roku i wyposażonych w system infotainment MIB 3, będą mogli komunikować się ze swoim samochodem za pomocą języka naturalnego. Rozwiązanie trafi na pokład m.in. Audi A3 czy zaprezentowanego w marcu Audi Q6 e-tron i wielu innych samochodów firmy.

Dowiedzieliśmy się również, że nowe pojazdy, takie jak Q6 e-tron i przyszłe modele z architekturą elektroniczną E3 1.2, otrzymają ChatGPT za pośrednictwem Cerence Chat Pro jako rozszerzenie już dostępnego asystenta głosowego. Niemcy niedawno pochwalili się bowiem własnym asystentem, który oferuje całkiem rozbudowane sterowanie głosowe. Tutaj ChatGPT będzie wspierał rozwiązanie producenta, odpowiadając tylko na pytania, z którymi nie poradzi sobie autorski system – np. pytania dotyczące wiedzy ogólnej.

Firma dodaje, że w przyszłości będzie można również zadawać pytania dotyczące samochodu, na przykład o prawidłowe ciśnienie w oponach. Sprawi to, że jeszcze rzadziej konieczne będzie sięganie do dotykowego ekranu i odrywanie wzroku od drogi.

Oczywiście Audi nie jest jedynym producentem, który zdecydował się na wdrożenie ChatGPT. Takie plany mają też Francuzi – chatbot pojawi się m.in. w modelu Peugeot e-3008.