Vivo Y29s 5G to smartfon, który ma służyć przez długie lata

Vivo Y29s 5G to smartfon, w przypadku którego producent położył największy nacisk na szeroko pojętą trwałość i wytrzymałość. Jego specyfikacja techniczna już tak samo mocna jednak nie jest.

Smartfon Vivo Y29s 5G ma służyć użytkownikom przez wiele lat

Z jednej strony producenci chcieliby, żeby klienci wymieniali smartfony jak najczęściej, ale z drugiej zdają sobie sprawę z potwierdzonego licznymi badaniami i obserwacjami rynku faktu, że użytkownicy korzystają z telefonów coraz dłużej, nawet kilka lat.

Vivo Y29s 5G jest modelem, który (według deklaracji jego producenta) ma służyć swoim właścicielom przez wiele lat. Wyposażono go bowiem w akumulator o pojemności 5500 mAh, który po 1600 cyklach ładowania i rozładowania zachowa co najmniej 80% swojej pierwotnej pojemności. Vivo podaje, że odpowiada to 5 latom.

Vivo Y29s 5G (źródło: Vivo)

Ponadto konstrukcja urządzenia uzyskała certyfikat SGS, potwierdzający jej odporność na uszkodzenia na skutek upadków oraz pomyślnie przeszła testy MIL-STD-810H (to z kolei militarna norma odporności). Producent zastosował też w modelu Y29s 5G siedem warstw ochrony, od wytrzymałego pancerza z miedzi i niklu po miękką poduszkę z pianki PE i aluminiową osłonę. Do tego całość jest pyło- i wodoodporna, zgodnie z klasą IP64.

Producent zapewni też właścicielom tego smartfona kompleksowy pakiet usług:

bezpłatną wymianę etui ochronnego na nowe oraz akumulatora jeden raz w ciągu 4 pierwszych lat użytkowania urządzenia,

nawet 4 wymiany ochrony ekranu w ciągu 4 pierwszych lat korzystania ze smartfona,

profesjonalne czyszczenie urządzenia raz do roku przez 4 lata,

wykonanie do 4 kopii zapasowych przez 4 lata

oraz opcjonalnie rozszerzoną gwarancję (producent nie podaje szczegółów na jej temat) i ubezpieczenie ekranu od jego stłuczenia.

Smartfon Vivo Y29s 5G jest zatem prawdziwym ewenementem, szczególnie że nie jest to flagowy model, tylko – pod względem specyfikacji – raczej budżetowiec (jego cena nie jest jeszcze znana, ale nie powinna być wysoka).

Specyfikacja Vivo Y29s 5G

Oprócz trwałej i wytrzymałej konstrukcji i akumulatora (który obsłuży ładowanie maksymalnie o mocy 15 W), smartfon Vivo Y29s 5G odda swoim właścicielom do dyspozycji 6,74-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i jasnością do 570 nitów (HBM) oraz 8 GB RAM LPDDR4X i 256 GB wbudowanej pamięci typu eMMC 5.1. Tę ostatnią można rozszerzyć o nawet 2 TB za pomocą karty microSD (przewidziano na nią osobny slot).

Vivo Y29s 5G (źródło: Vivo)

Na wyposażeniu tego modelu znajdują się też procesor MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) z modemem 5G, aparat o rozdzielczości 5 Mpix (f/2.2) na przodzie i duet 50 Mpix (f/1.8) + 0,08 Mpix (f/3.0) na tyle, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 2,4 i 5 GHz, NFC, radio FM, dual SIM (2x nano SIM), port USB-C (USB 2.0) z obsługą USB OTG i czytnik linii papilarnych na boku.

Smartfon Vivo Y29s 5G trafi do właścicieli z fabrycznie zainstalowanym systemem Android 15 z nakładką Funtouch OS 15 z funkcjami wykorzystującymi generatywną sztuczną inteligencję (m.in. usuwanie niechcianych elementów ze zdjęć i ulepszanie jakości fotografii). Urządzenie ma wymiary 167,3×76,95×8,19 mm i waży 199 gramów oraz będzie sprzedawane w dwóch wersjach kolorystycznych: zielonej i złotej.