Zobacz, gdzie jest Święty Mikołaj. Jego lot możesz śledzić na mapie

Spojrzał na kalendarz, tylko żeby się upewnić. Tak, to ten czas. Święty Mikołaj założył swój charakterystyczny strój, a – gdy siłował się z pasem – elfy ładowały worki z prezentami na sanie i upewniały się, że renifery są nakarmione i stabilnie do nich przywiązane. Wszystko musiało być gotowe na coroczną podróż przez świat, aby grzecznym dzieciom podarować prezenty, a tym niegrzecznym rózgi. Sanie oderwały się od ziemi w poniedziałek, 23 grudnia i od tego czasu lot Świętego Mikołaja można śledzić na mapie w usłudze Flightradar24.

Zobacz, gdzie jest Święty Mikołaj – na mapie, na żywo

Flightradar24 umożliwia monitorowanie ruchu powietrznego w czasie rzeczywistym. Służy do obserwowania tras samolotów i innych maszyn latających. Co roku w okolicach Gwiazdki na radarze pojawiają się też sanie Świętego Mikołaja, a musisz wiedzieć, że – jak podaje wspomniany serwis – to najstarszy aktywny wehikuł tego rodzaju.

Sanie Świętego Mikołaja pozostają w służbie od 1753 lat, przy czym w 1939 roku zmieniły się z układu 8- na 9-jednostkowy. Co jakiś czas maszyna przechodzi mniejsze lub większe remonty, a kilka lat temu zainstalowano w niej także transponder ADS-B, umożliwiający dokładne śledzenie jej położenia. Poroża reniferów służą jako dodatkowe anteny.

Jak śledzić lot Świętego Mikołaja w serwisie Flightradar24?

Niezwykła maszyna jest zarejestrowana jako HOHOHO i właśnie wpisując ten kod, albo SANTA1 lub R3DN053, możesz śledzić jej lot w serwisie FlightRadar24. Możesz też po prostu kliknąć tutaj i przejść prosto do celu. Sprawdź, czy może Święty Mikołaj nie znajduje się teraz tuż nad dachem Twojego domu.

Lot Świetego Mikołaja w serwisie Flightradar24 (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Śledzić lot Świętego Mikołaja możesz zarówno w przeglądarce internetowej na komputerze, jak i w aplikacji mobilnej na systemy Android oraz iOS.

Google też pozwala śledzić Trasę Świętego Mikołaja

Trasę Świętego Mikołaja pozwala śledzić także Google. Przygotowana została specjalna strona, na której znajdziesz relację na żywo, rozkład jazdy, filmiki, bajki oraz mnóstwo mini-gierek w świątecznym klimacie.

W jednej z nich możesz zabawić się w barbera Świętego Mikołaja, w kolejnej trochę pomalować, a w kilku innych wykazać się zręcznością – gierki należą raczej do prostszych i kierowane są do młodszych osób, chociaż kiedy jak kiedy, ale dzisiaj każdy powinien móc sobie pozwolić na odrobinę czystej zabawy…

Trasa Świętego Mikołaja w Google (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Jak szybko leci Święty Mikołaj?

Wracając, jako wprawiony pilot Święty Mikołaj osiągnął saniami pułap ~18 km i pędzi przez Świat z prędkością ponad 2700 km/h. Wszystko, aby zdążyć z dostarczeniem prezentów wszystkim grzecznym dzieciom na czas.

Myślisz, że ma też coś dla Ciebie? :)