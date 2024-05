Kolejne ciekawe smartfony w ofercie Vivo

Do pięciu modeli rozrosła się seria Vivo Y200. Na chińskim rynku zadebiutowały smartfony Y200t oraz Y200 GT. Ten pierwszy ze Snapdragonem 6 Gen 1, drugi natomiast został wyposażony w układ Snapdragon 7 Gen 3. Wygląda to ciekawie, ale w Polsce najpewniej będziemy musieli obejść się smakiem.

Seria się rozrasta. Po tym, jak w październiku ubiegłego roku zaprezentowany został Vivo Y200, producent zdążył wypuścić na rynek model Y200e, a całkiem niedawno dołączył do nich jeszcze Y200i. Teraz w rodzinie pojawiło się dwóch nowych członków: Y200t oraz Y200 GT. Co oferują?

Vivo Y200t – ciekawa nowość na średniej półce

Vivo Y200t to typowy przedstawiciel „dolnej krawędzi” średniej półki. Jego sercem jest chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, pracujący wespół z maksymalnie 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. Wyróżnia się dość sporym akumulatorem (o pojemności 6000 mAh), który w dodatku można ładować z mocą do 44 W.

Y200t (fot. producenta)

Nowy smartfon ma również 6,72-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz, któremu towarzyszy aparat 8 Mpix. Z tyłu zaś producent zainstalował podwójną kamerę: 50 Mpix (główna) + 2 Mpix (pomiar głębi).

Jest też Y200 GT ze Snapdragonem 7 Gen 3

Wyraźnie większą wydajność zaoferuje Vivo Y200 GT, a więc druga z zaprezentowanych nowości. Bazą dla tego modelu jest układ Snapdragon 7 Gen 3 z tymi samymi opcjami pamięciowymi i tak samo pojemnym akumulatorem, choć z możliwością ładowania z mocą 80 W.

Y200 GT (fot. producenta)

Urządzenie zostało także wyposażone w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 1,5K i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Aparaty z tyłu są takie same jak w modelu Y200t, ale na potrzeby selfie użytkownicy mogą skorzystać z sensora o rozdzielczości 16 Mpix.

Jeden i drugi smartfon oferuje również łączność Wi-Fi, Bluetooth i USB typu C, a Y200t dokłada do tego jeszcze port mini jack 3,5 mm. Nowe modele działają pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką OriginOS 4.

Ceny i dostępność

Jak na razie smartfony dostępne są wyłącznie w Chinach i póki co nie wiadomo, czy są plany, by kiedykolwiek miało się to zmienić. Dla porządku jednak poniżej podaję sugerowane ceny poszczególnych wariantów obu tych urządzeń: