Nowe iPady Pro mają więcej RAM-u niż podaje Apple

Niedawno zaprezentowane iPady Pro, dokładnie warianty 256 i 512 GB, skrywają niespodziankę we wnętrzu obudowy. Okazuje się, że mają one więcej RAM-u niż Apple podaje na stronie ze specyfikacją.

Więcej RAM-u w nowych iPadach Pro

Na początku maja firma z Cupertino pokazała nowe tablety – iPady Pro i Air w dwóch rozmiarach. W przypadku modeli Pro dostaliśmy nowe, sporo lepsze ekrany OLED i naprawdę smukłe obudowy, a także procesory z rodziny Apple M4. Z kolei w linii Air największą zmianą jest wprowadzenie nowego, 13-calowego wariantu.

Tym razem skupimy się na iPadach Pro, a dokładniej na modelach wyposażonych w 256 i 512 GB przestrzeni na dane. Warto zaznaczyć, że według specyfikacji umieszczonej na stronie Apple oferują one 8 GB RAM. Wypada też wspomnieć, że w droższych wersjach, czyli 1 i 2 TB, mamy aż 16 GB RAM.

Interesującej ciekawostki związanej z RAM-em nie znajdziemy jednak na stronie Apple. W tym celu należy zajrzeć do wnętrza obudowy nowych tabletów, co już niektórzy zrobili. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że w modelach 256 i 512 GB w środku znajdują się dwa moduły RAM oznaczone jako Z8DMS. Z wykorzystaniem dekodera Micron FBGA udało się precyzyjniej ustalić, że mamy do czynienia z chipami MT62F768M64D4AS-026 XT:B i każdy z nich ma 6 GB, co łącznie zapewnia 12 GB RAM.

Natomiast w iPadach Pro z pamięcią 1 i 2 TB na „śledztwo” nie przyniosło żadnych zaskakujących informacji. Na ich pokładzie znajdują się dwa układy RAM i każdy ma po 8 GB, co przekłada się na łącznie 16 GB RAM – zgodnie ze specyfikacją umieszczoną na stronie Apple.

Skąd taka decyzja Apple?

Zespół Tima Cooka nie wydał oficjalnego stanowiska w sprawie omawianego odkrycia. W związku z tym opieramy się tylko na domysłach i spekulacjach. Niektórzy wskazują, że może być to podyktowane chęcią osiągnięcia odpowiedniej przepustowości pamięci, która w tabletach z linii Pro wynosi 120 GB/s. Możliwe, że przy zastosowaniu dwóch kości 4 GB nie udałoby się osiągnąć takiego wyniku.

Pojawią się też głosy, że dodatkowy RAM może być zarezerwowany dla nowych funkcji w iPadOS 18, które będą opierać się na sztucznej inteligencji. Dlaczego użytkownicy mają jednak teraz 8 zamiast 12 GB RAM? Cóż, niewykluczone, że Apple w ten sposób chce napędzić sprzedaż droższych modeli Pro – potrzebujesz więcej RAM niż 8 GB, musisz kupić co najmniej wariant 1 TB.