Vivo V60 wylądował. Z tym, czego brakowało poprzednikowi

Na rynku oficjalnie zadebiutował smartfon Vivo V60. Ma lepszy procesor, jaśniejszy ekran i pojemniejszy akumulator niż jego poprzednik. Wprowadza też element, którego brakowało modelowi V50 – dzięki niemu staje się jeszcze bardziej atrakcyjną propozycją na średniej półce cenowej.

Vivo V60 zadebiutował. Z niejednym ulepszeniem

Dopiero co na łamach Tabletowo.pl ukazała się recenzja Vivo V50, a niewiele później Kasia sprawdziła jak Vivo V50 wypada w porównaniu do Vivo V50 Lite. Tymczasem w Indiach zadebiutował już następca tego modelu.

Sercem smartfona Vivo V60 jest niedawno wprowadzony na rynek procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, a więc naturalny następca Snapdragona 7 Gen 3, który napędzał model V50. Towarzyszy mu maksymalnie 16 GB RAM oraz 512 GB pamięci masowej, a wnętrzności uzupełnia całkiem spory akumulator – o pojemności 6500 mAh. Maksymalna moc ładowania niezmiennie wynosi 90 W.

Jedną z największych zmian i to taką, której trudno nie docenić, jest wprowadzenie trzeciego aparatu z tyłu. Nie byle jakiego, bo mówimy tu o sensorze Sony IMX882 o rozdzielczości 50 Mpix (f/2.65) z peryskopowym teleobiektywem oferującym 3-krotny zoom optyczny. Pozostałe dwa oczka to główny czujnik 50 Mpix z OIS oraz ultraszerokokątny moduł o rozdzielczości 8 Mpix.

Vivo V60 (fot. Vivo)

Wyświetlacz to wciąż 6,77-calowy panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz, ale maksymalna jasność nieznacznie urosła – do 5000 nitów. I jeśli chodzi o podstawowe elementy specyfikacji, to to by było na tyle. Podsumujmy i porównajmy…

Specyfikacja Vivo V60 vs Vivo V50 – porównanie:

Vivo V60 Vivo V50 Wyświetlacz 6,77 cala,

AMOLED,

2392×1080 pikseli,

120 Hz,

jasność do 5000 nitów 6,77 cala,

AMOLED,

2392×1080 pikseli,

120 Hz,

jasność do 4500 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm; 2,8 GHz) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm; 2,63 GHz) Pamięć 8-16 GB RAM (LPDDR4X),

128-512 GB (UFS 2.2) 8/12 GB RAM (LPDDR4X),

128-512 GB (UFS 2.2) Aparaty 50 Mpix (f/1.88) z OIS,

50 Mpix (f/2.65) z OIS – peryskopowy teleobiektyw,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

przód: 50 Mpix (f/2.2) 50 Mpix (f/1.88) z OIS,

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny,

przód: 50 Mpix (f/2.0) System operacyjny Android 15 / FunTouch 15 Android 15 / FunTouch 15 Łączność 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC Akumulator 6500 mAh,

ładowanie do 90 W 6000 mAh,

ładowanie do 90 W Wymiary i waga 163,53×76,96×7,53-7,65 mm;

192-201 gramów 163,29×76,72×7,57 mm;

199 gramów Odporność IP68 / IP69 IP68 / IP69

Ile kosztuje smartfon Vivo V60?

Jak na razie Vivo V60 jest dostępny wyłącznie w Indiach. Klienci mają tam do wyboru trzy wersje kolorystyczne (szarą, złotą i niebieską) oraz cztery konfiguracje, których ceny przedstawiają się następująco:

8/128 GB – 36999 rupii (równowartość ~1550 złotych),

8/256 GB – 38999 rupii (~1635 złotych),

12/256 GB – 40999 rupii (~1715 złotych),

16/512 GB – 45999 rupii (~1925 złotych).

Globalna dostępność tego modelu stoi pod znakiem zapytania. Spodziewamy się jednak, że ostatecznie Vivo V60 trafi też do Polski, choć niekoniecznie w ciągu najbliższych tygodni. Zaledwie w czerwcu odbyła się bowiem polska premiera Vivo V50, a więc bezpośredniego poprzednika opisywanego urządzenia.