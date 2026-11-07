vivo X90 Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)
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Vivo sięgnie po pomysł Huawei. Nadchodzi nietuzinkowy smartfon

Mateusz Budzeń·
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Vivo sięgnie po pomysł Huawei. Nadchodzi nietuzinkowy smartfon

Najwidoczniej Huawei zapoczątkował nowy trend na rynku smartfonów. Vivo ma szykować urządzenie podobne do modelu Pura X View.

Huawei Pura X View, czyli początek smartfonów z szerokimi ekranami

Nie tylko Apple potrafi narzucić nową modę na rynku smartfonów. We wrześniu 2026 roku zadebiutował Huawei Pura X View, czyli smartfon o nietypowych proporcjach. Otóż jego 6,39-calowy ekran ma rozdzielczość 2232 x 1320 pikseli, co przekłada się na proporcje 16:9,5, a więc jest wyraźnie szerszy od ekranów w większości smartfonów. Chińczycy twierdzą, że to idealne rozwiązanie do wszystkiego – zarówno codziennego użytkowania, pracy i rozrywki, w tym grania.

Raczej takie proporcje nie staną tymi najpopularniejszymi, ale coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie własnego „szerokiego smartfona”. Smartfon z szerokim ekranem szykuje Oppo i podobne plany ma mieć też Honor. Ponadto model z wyświetlaczem o proporcjach 16:10 zapowiedziała marka Coolpad, a Doogee Note 60 W wygląda niemal jak tańsza kopia Huawei Pura X View.

Teraz dowiedzieliśmy się, że do tego grona zamierza dołączyć kolejny i prawdopodobnie nie ostatni producent smartfonów. Należy odnotować, że mamy do czynienia z firmą, które może dostarczyć naprawdę ciekawe urządzenie.

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Huawei Pura X View | fot. Huawei

Vivo też chce mieć własny smartfon z szerokim ekranem

Digital Chat Station, specjalista ds. ujawniania planów producentów smartfonów, tym razem dostarczył interesujących informacji na temat nowego smartfona Vivo. Firma zamierza bowiem w 2027 roku pokazać odpowiedź na Huawei Pura X View.

Możliwe, że pod względem wymiarów nowe urządzenie Vivo zbliży się do wspomnianego produktu Vivo. Informator dodał, że prawdopodobnie ekran będzie miał przekątną poniżej 6,5 cala, a Pura X View – jak już podałem na początku – ma 6,39-calowy ekran.

W związku z tym, że będzie to smartfon Vivo, można spodziewać się co najmniej dobrego zestawu aparatów. Niewykluczone, że dostaniemy topowy procesor, a także świetny ekran. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida z OriginOS i nie powinno zabraknąć funkcji wykorzystujących nietypowe proporcje ekranu.

Podejrzewam, że oczekiwania są zdecydowanie wysokie. Chociażby modele Vivo X300 Ultra i Vivo X Fold 6 pokazują, że Chińczycy potrafią dostarczyć świetny produkt. Pozostaje trzymać kciuki, że w przypadku smartfona z szerokim ekranem nie będzie inaczej.

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