Nowy smartfon vivo może bardzo się Wam spodobać

Jak mocnym argumentem jest design smartfona, gdy wybieracie nowy model? Dla wielu klientów to najważniejszy aspekt, zaraz obok aparatu i akumulatora. Producenci doskonale zdają sobie z tego sprawę, vivo również, dlatego najnowszy S16 Pro będzie wyglądał naprawdę atrakcyjnie. Co jednak zaoferuje poza przykuwającym wzrok designem?

Nowy smartfon vivo będzie bardzo atrakcyjny

Niejednokrotnie można usłyszeć, że klienci kupują oczami. Ile razy zdarzyło się Wam kupić bez dłuższego zastanowienia jakiś produkt wyłącznie dlatego, że od razu wpadł Wam w oko, gdy tylko weszliście do sklepu, a po powrocie do domu doszliście do wniosku, że jednak nie podoba się Wam aż tak bardzo, jak Wam się początkowo wydawało? Spokojne, nie ciągnę nikogo za język – nie musicie się przyznawać publicznie w komentarzach, aczkolwiek ja to zrobię, bo nawet niedawno mi się coś takiego zdarzyło i to nie pierwszy raz…

Wydawałoby się, że podobnie nie może być w przypadku smartfona, w końcu to zakup na (średnio dwa) lata i decyzja o wyborze konkretnego modelu powinna być gruntownie przemyślana. W rzeczywistości często się jednak zdarza, że klient przychodzi z ulicy do salonu operatora czy sklepu z elektroniką i wychodzi z nowym telefonem w ręce – nierzadko wówczas emocje biorą górę i klient wybiera po prostu ten, który mu się akurat najbardziej spodobał.

Nowy smartfon vivo S16 Pro również może od razu „wpaść w oko”, aczkolwiek trudno tu mówić o zaskoczeniu, w końcu poprzednicy, tj. seria vivo S12, której jeden z członków trafił również do Polski jako vivo V23, też wyglądają bardzo atrakcyjnie. Przed jego rychłą premierą mamy okazję zobaczyć go w pełnej krasie i wielu osobom z pewnością się podoba takie urządzenie.

źródło: Pricebaba

Na przodzie producent zastosował bowiem obustronnie zakrzywiony wyświetlacz (podobnie jak w S12 Pro/V23 Pro), aczkolwiek tym razem bez notcha, tylko z okrągłym otworem na jeden aparat do selfie i rozmów wideo. Nie sposób nie zwrócić też uwagi na fakt, że ramki nad i pod ekranem są całkiem wąskie. Na tyle o matowej fakturze widać zaś dużą, błyszczącą wyspę z trzema aparatami i pierścieniem doświetlającym. Oczywiście o gustach się nie dyskutuje, lecz nie można powiedzieć smartfon vivo S16 Pro nie wygląda atrakcyjnie, bez względu na osobiste preferencje.

Co zaoferuje nowy smartfon vivo S16 Pro?

Szczegółowa specyfikacja tego modelu nie jest jeszcze znana, ale mamy już kilka informacji na temat jego parametrów (a wkrótce wszystkiego oficjalnie się dowiemy, gdyż seria vivo S16 ma oficjalnie zadebiutować już w grudniu 2022 roku).

Na pokładzie modelu S16 Pro znajdzie się wyświetlacz AMOLED o przekątnej ~6,6 cala o rozdzielczości Full HD+ z ekranowym czytnikiem linii papilarnych i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, a także (prawie flagowy) procesor MediaTek Dimensity 8200 wraz z autorskim procesorem sygnału obrazu vivo V1+.

Urządzenie ma być dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, złotej i zielonej, aczkolwiek na tę chwilę nie wiadomo, czy któraś będzie zmieniała kolor, jak ma to miejsce w poprzednikach.

źródło: Pricebaba

Obok modelu S16 Pro zadebiutuje również vivo S16 z płaskim wyświetlaczem OLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz procesorem Qualcomm Snapdragon 870, a także wersja S16e z układem MediaTek Dimensity 1080.