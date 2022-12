Jesteś klientem Revolut? Od dziś możesz handlować platyną i palladem

Wielu osobom może się wydawać, że do kupowania akcji na giełdzie, kryptowalut czy metali szlachetnych potrzebne są skomplikowane narzędzia, dlatego większość przeciętnych zjadaczy chleba w ogóle nie myśli o tym, że mogliby to robić. Tymczasem Revolut to umożliwia i teraz dodaje do swojej oferty również możliwość handlu platyną i palladem.

Klienci Revolut mogą od dziś handlować również platyną i palladem

Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, należy zacząć od tego, że mimo iż niemal każdy może stać się inwestorem, to nie jest to zajęcie dla laików, bowiem inwestowanie wymaga wiedzy i rozeznania w rynku – bez tego szanse na stratę kapitału są znacznie większe niż w przypadku, gdy ktoś dysponuje odpowiednią wiedzą oraz narzędziami. Oczywiście, zawsze może komuś dopisać szczęście, lecz nie ma co liczyć tylko na nie, szczególnie w sytuacji, w której chodzi o pieniądze.

Jeśli jesteście doświadczonymi inwestorami lub macie wiedzę i chcecie w końcu nabrać doświadczenia, to Revolut umożliwi Wam od dzisiaj handel platyną i palladem. To kolejne metale, którymi można handlować za pośrednictwem aplikacji brytyjskiego fintechu, bowiem już od marca 2020 roku umożliwia ekspozycję na złoto (Ag), a trzy miesiące później dodano do tego też ekspozycję na srebro (Au).

Jak handlować metalami szlachetnymi w Revolut?

Handel ww. metalami szlachetnymi dostępny jest w sekcji Produkty majątkowe (przejdziecie do niej po dotknięciu ikony Centrum na pastylce na dole ekranu), w zakładce Towary. Z jej poziomu możecie handlować ekspozycją na złoto, srebro, platynę i pallad, dzięki dostępowi do danych z rynku, podawanych w czasie rzeczywistym przez wyspecjalizowanego partnera Revolut.

Co ważne, jeśli zdecydujecie się kupić metal szlachetny o określonej przez Was wartości za pośrednictwem aplikacji Revolut, kupicie realny, fizyczny metal, który jest przechowywany bezpiecznie u zaufanego dostawcy usług w zakresie obrotu metalami szlachetnymi. Ponadto fintech umożliwia przesyłanie ekspozycji na wybrany towar innym użytkownikom Revoluta, a także wymianę na waluty fiat lub kryptowaluty, w celu dokonania płatności.

Revolut udostępnia inwestorom również funkcję automatycznej wymiany w sytuacji, gdy cena ekspozycji na wybrany metal szlachetny osiągnie określoną cenę – dotyczy to zarówno kupna, jak i sprzedaży.

Wiele osób wciąż czuje się odciętych od możliwości kupowania i handlowania alternatywnymi aktywami, takimi jak metale szlachetne. Dlatego usuwamy bariery, eliminujemy zbędne koszty, by dostęp do ekspozycji na ceny platyny i palladu był tak prosty i przystępny cenowo, jak to tylko możliwe. Chcemy, by nasi klienci mieli szeroki wybór produktów finansowych i korzystali z nich, by oszczędzać, inwestować i zarządzać swoimi pieniędzmi tak, jak im pasuje. Wypełniamy w ten sposób naszą misję działając na rzecz demokratyzacji i większego dostępu do usług finansowych. Yaroslav Kravchenko, Dyrektor Wealth & Trading w Revolut

Należy jednak pamiętać, że Revolut nie oferuje fizycznej dostawy metali szlachetnych do klienta. Ponadto, jak w przypadku każdego rodzaju inwestycji, należy wziąć pod uwagę ryzyko utraty kapitału, o czym zostało już wspomniane na samym początku.

Jeśli ktoś jest zainteresowany handlem metalami szlachetnymi w aplikacji Revolut, więcej informacji o warunkach korzystania z usługi znajdzie tutaj, a więcej informacji o opłatach za korzystanie z usługi tutaj. W tym miejscu warto wspomnieć, że jest ona dostępna dla użytkowników wszystkich planów, w tym bezpłatnego Standard. Aby z niej skorzystać, należy posiadać najnowszą wersję aplikacji.