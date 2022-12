Gaming na laptopie nie tylko od święta. Co dają nam technologie NVIDII?

Akcja partnerska

Grudzień to dobry czas, by kupić laptopa – niekoniecznie na prezent, ale tak po prostu dla samego siebie. Jeśli szukacie uniwersalnego narzędzia do pracy, nauki i zabawy, Acer Nitro 5 może się okazać doskonałym wyborem. To jeden z najciekawszych obecnie dostępnych w sprzedaży laptopów. Nie przesadzam.

Tegoroczną wersją Acera Nitro 5 warto się zainteresować nie tylko z racji zastosowanych komponentów, ale także dobrej ceny. Ten mobilny komputer może stanowić idealny pomysł na prezent pod choinkę, który będzie służył nie tylko w święta, ale i w codziennym użytkowaniu. Sprawdźmy, co ma do zaoferowania.

Acer Nitro 5, czyli idealny prezent świąteczny gracza

Najważniejsza dla gracza jest oczywiście karta graficzna, a omawiany dziś wariant laptopa został wyposażony w naprawdę solidną jednostkę, czyli NVIDIA GeForce RTX 3060 w mobilnej wersji.

Układ ma do dyspozycji 6 GB pamięci wideo GDDR6 na 192-bitowej szynie, 3840 rdzeni CUDA, 30 rdzeni RT oraz 120 rdzeni Tensor. Podstawowa moc GPU to 80 W, natomiast TGP może wzrosnąć nawet do 140 W, gdy aktywujemy tryb Dynamic Boost. Dodatkowa moc przekłada się na wyższe zegary procesora graficznego, a te – im wyższe – tym lepsza wydajność w grach komputerowych.

Karta graficzna bezproblemowo poradzi sobie w nowoczesnych tytułach – typu Forza Horizon 5, Far Cry 6 czy Marvel’s Guardians of the Galaxy na najwyższych nastawach graficznych w rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli.

Warto zaznaczyć, że laptop ma na pokładzie 15,6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD, z odświeżaniem na poziomie 165 Hz, które dodatkowo potęguje wrażenie z płynności w grach. W ww. tytułach bezproblemowo uzyskamy powyżej 60 klatek nawet na takich ustawieniach.

DLSS, czyli sztuczna inteligencja w praktyce

Do dyspozycji gracza jest kilka ważniejszych technologii – m.in. NVIDIA DLSS. Technika wyświetla obraz w niższej rozdzielczości, a sztuczna inteligencja generuje brakujące piksele, bazując na poprzednich klatkach. Nie dość, że takie rozwiązanie pozwala uzyskać wyższą liczbę FPS (klatek na sekundę), to jakość obrazu, jaką serwuje nam DLSS, jest niemal tak dobra, jak w przypadku natywnej rozdzielczości.

Co to nam daje w praktyce? Nawet o kilkanaście procent wyższą wydajność, która przełoży się na wyższą płynność wyświetlanego obrazu, co w przypadku laptopa Acer Nitro 5 z 165-Hz wyświetlaczem będzie idealne. Z drugiej strony nie stracimy na szczegółowości tekstur, które wciąż będą prezentować się fenomenalnie.

Co więcej, laptop ma na pokładzie procesor AMD Ryzen 7 6800H (8 rdzeni, 16 wątków), połączony z 16 GB pamięci operacyjnej DDR5-4800. Mocna karta graficzna GeForce RTX 3060, w połączeniu z szybkim CPU, nie będzie ograniczana, a więc użytkownik może oczekiwać najwyższej wydajności w obliczu połączenia takich komponentów.

NVIDIA na święta (i nie tylko) oferuje jeszcze więcej technologii

Święta to czas prezentów, a kupując laptopa z kartą graficzną GeForce RTX, NVIDIA serwuje darmowe prezenty w postaci technologii nie tylko od święta, ale przez cały rok. Obok DLSS mamy także do dyspozycji technologię NVIDIA Reflex, która – w urządzeniu, takim jak Acer Nitro 5 – sprawdzi się idealnie.

Jak wcześniej wspomniałem, laptop ma na pokładzie 15,6-calowy wyświetlacz o odświeżaniu 165 Hz, co przyda się nie tylko w wymagających dla sprzętu grach AAA, ale także w tytułach typowo e-sportowych, gdzie jak najwyższa liczba klatek, wysokie odświeżanie i niskie opóźnienie, to podstawa. Technologia Reflex, obsługiwana przez GeForce RTX 3060, pozwoli zmniejszyć opóźnienie systemowe.

Mówiąc prostym językiem, dzięki technice w grach, takich jak Valorant, Fortnite czy Apex Legends, nie będziemy mieć problemów, że klikniemy guzik myszki, a postać przykładowo nie użyje umiejętności lub nie wystrzeli z broni. A więc opóźnienie, od kliknięcia myszki (wywołania akcji), które procesor musi zarejestrować, a następnie przekazać do karty graficznej i wreszcie monitora, zostanie zredukowane do minimum.

Z drugiej strony, nie każdy gra w typowo e-sportowe tytuły, a raczej bardziej ukierunkowane na fabułę, otwarty świat. W tego typu produkcjach doceniamy nie tylko mechaniki, jakie serwują nam twórcy, ale także wygląd. Grafika to z pewnością istotny aspekt, a jej częścią są oczywiście cienie i odbicia, które potrafią zmienić grę o 180°.

Ray tracing sprawi, że każda klatka obrazu będzie wyglądać lepiej

W takich tytułach, jak Cyberpunk 2077 Dying Light 2: Stay Human, Metro Exodus czy Minecraft RTX, nie potrzebujemy najwyższej liczby klatek, a więc w rozdzielczości Full HD na laptopie Acer Nitro 5 i wysokich detalach w tych grach aktywujemy technologię ray tracingu – oczywiście, na pomoc przychodzi wcześniej wspomniany DLSS (w trybie jakości bądź balansu).

Dzięki połączeniu tych dwóch technik, gracz będzie mógł cieszyć się świetną grafiką – realistycznymi promieniami słonecznymi i odbiciami, które sprawią, że gra będzie znacznie bardziej realistyczna. W praktyce ray tracing jest w stanie zamienić nawet takiego Minecrafta z teksturami sześcianów, na których widać pojedyncze piksele, w świetnie wyglądającą grę.

Podsumowanie

W wymienionej konfiguracji, z kartą RTX 3060, procesorem Ryzen 7 6800H, 16 GB RAM i 512 GB, Acer Nitro 5 kosztuje nieco ponad 6000 złotych, co – jak na sprzęt, który wystarczy na lata – okazuje się bardzo ciekawą opcją. Z kolei Reflex, DLSS, ray tracing to tylko cząstka możliwości mobilnego komputera, jakie dają karty GeForce RTX.

_

Materiał powstał przy współpracy z Acer Polska