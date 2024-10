Od nowego PlayStation Plus może zakręcić się w głowie

Co tam będzie się dziać w PlayStation Plus na listopad 2024 roku? Okazuje się, że wkrótce pośmigamy do góry nogami, przegonimy japońskie duchy i zaczniemy szukać zabójcy, korzystając z mocy dedukcji.

Ghostwire: Tokyo

Nie minął nawet tydzień, a tu okazuje się, że nie tylko gracze na komputerach stacjonarnych będą mieli okazję do zapoznania się z Ghostwire: Tokyo. Jeżeli komuś umknęła ta informacja, to przypominam – Ghostwire: Tokyo będzie dostępny za darmo w Epic Games wraz z grą sieciową, idealną na halloweenową imprezę.

Cóż tu więcej dodać – nic się nie zmieniło się w ciągu ostatnich dni i nadal mówimy o niezłym FPS-ie osadzonym w japońskiej stolicy, który po aktualizacji z 2023 roku powinien dla niektórych być pozycją wręcz obowiązkową. Jeżeli Wasz PC nie udźwignąłby Ghostwire: Tokyo, być może poświęcicie grze kilka godzin na PlayStation 5?

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged

Okej, symulatory samochodowe pozwalają nam poczuć się, jakbyśmy faktycznie siedzieli w Ferrari Enzo i właśnie kręcili wiekopomny czas na Interlagos. Kiedy jednak rodziła się nasza pasja do aut, zamiast wyobrażania siebie w środku supersamochodów braliśmy resoraki do ręki, naszym torem było podwórko, metalową bandę zastępował but, a nikt nie przejmował się, że rampa do skakania najprawdopodobniej zabiłaby zawieszenie 90% samochodów jeżdżących na drogach.

Wydane w 2021 roku Hot Wheels Unleashed świetnie przenosiło magię kultowych autek na język cyfrowej rozrywki, a całość odniosła na tyle duży sukces komercyjny, że seria doczekała się sequela dwa lata później, dodającego m.in. motocykle i quady, nowe mechanizmy czy tryby rozgrywki. Jako amatorski i wybredny zbieracz resoraków, z pewnością wypróbuję Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged.

Death Note Killer Within

Czy gra oparta na anime, które święciło triumfy prawie 20 lat temu, może dostać własną grę onlinę? Szansa na to jest bardzo mała, ale żyjemy w dziwnych czasach, więc w sumie nie powinienem być zaskoczony. Death Note Killer Within zostało zapowiedziane znienacka i debiut w PlayStation Plus jest jednocześnie premierą gry – podobnie jak w przypadku wrześniowego Harry Potter: Quidditch Champions.

Czym jednak jest Death Note Killer Within, skoro materiał źródłowy nie nadaje się na FPS-a, ścigałkę czy strategię? Odpowiedź brzmi – „amogus”. Gra dzieli graczy na dwie grupy – akolitów Kiry, którzy muszą wyeliminować L oraz zwolenników młodego detektywa, których zadaniem jest pozbyć się „notatnika śmierci”. Ciekawe, czy tytuł zdobędzie wierną bazę fanów, czy jednak zniknie z radaru graczy po kilku miesiącach.

Najbliższy PlayStation Plus trafi na serwery 5 listopada 2024 roku. Macie zatem jeszcze kilka dni na przypisanie październikowych tytułów, które również reprezentowały sobą całkiem wysoki poziom.