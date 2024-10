Samsung tworzy coś zupełnie nowego. Zadebiutuje w 2025 roku

Publikując wyniki finansowe, firma Samsung podzieliła się także z inwestorami planami na najbliższy rok. Uwagę przykuwa fragment, w którym wspomina o wprowadzeniu na rynek urządzeń wykorzystujących technologię rzeczywistości rozszerzonej.

(Już nie taki nudny?) Samsung zapowiada premierę zestawu rzeczywistości rozszerzonej

Minęło zaledwie kilka tygodni od publikacji listu otwartego, w którym Samsung przeprasza za to, że jego produkty są takie nudne i obiecuje poprawę na tym polu. Od tego czasu doczekaliśmy się już prezentacji (nareszcie smukłego) składanego smartfona Galaxy Z Fold Special Edition, a teraz pojawiła się zapowiedź rychłego debiutu pierwszego zestawu rzeczywistości rozszerzonej.

Z opublikowanego przez Koreańczyków raportu finansowego wynika, że już w 2025 roku na rynek wprowadzony zostanie ich pierwszy zestaw rzeczywistości rozszerzonej (XR). Samsung nie zdradza przy tym żadnych szczegółów – nie wiadomo więc, czy będzie to potężne urządzenie w stylu gogli Apple Vision Pro, czy może bardziej subtelne okulary – podobne do inteligentnych okularów Meta Orion.

Samsung dodał jedynie, że urządzenia XR mają za zadanie kontynuować podnoszenie poziomu wrażeń użytkowników w ekosystemie Galaxy. Z wcześniejszych informacji na temat takiego sprzętu wynika zaś, że koreański producent współpracuje z firmami Google i Qualcomm. Ta pierwsza najprawdopodobniej odpowiada za system, druga zaś – za chipset.

Samsung na tym polu to nowicjusz. Wielu przed nim jednak próbowało

Jeśli chodzi o tego typu urządzenia, to Samsung w przeszłości oferował jedynie gogle rzeczywistości wirtualnej (Gear VR) i cieszyły się one całkiem dobrą opinią. Jest to jednak sprzęt innego rodzaju, bo całkowicie odcinający od otoczenia, a nie wzbogacający autentyczny widok o dodatkowe, cyfrowe elementy.

Niektórzy – jak Apple – wypatrują w tego typu urządzeniach przyszłości technologii osobistej, a wręcz czegoś, co w dużym stopniu mogłoby zastąpić smartfony i laptopy. Stworzony przez Amerykanów zestaw Vision Pro nie zdołał jednak zdobyć dużej popularności. O swego rodzaju porażce na tym polu może mówić także drugi gigant z USA – okulary Google Glass zniknęły z rynku prawie tak szybko, jak się pojawiły.

Za to zestaw HoloLens rozwijany przez Microsoft znalazł spore grono klientów (choć wyłącznie profesjonalnych), ale i tak daleko tu do spektakularnego sukcesu. Kto wie – być może Samsungowi uda się ta sztuka.