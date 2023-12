Oszukali go „na kryptowaluty”, i to aż dwa razy! 71-latek stracił prawie 4 mln złotych

Aż trudno uwierzyć, że ta historia naprawdę się wydarzyła. Niestety dla 71-latka z Lublina, który uwierzył, że kryptowaluty przyniosą mu jeszcze większe bogactwo, tak się właśnie stało. W wyniku dwóch oszustw stracił blisko 4 mln złotych.

Kryptowaluty miały mu pomóc pomnożyć majątek

Z pewnością część z Was słyszała historie, że niektórym kryptowaluty zapewniły dostatnie życie. Fakt, historia zna takie przypadki, jednak dużo więcej było takich, że ktoś stracił dorobek całego życia, chcąc się wzbogacić na handlu kryptowalutami, nie mając do tego odpowiedniej wiedzy i zdolności.

Dziś o kryptowalutach mówi się dość rzadko, gdyż największy hype na nie już minął. I może na szczęście, ponieważ to naprawdę ryzykowny „interes”. Kryptowaluty ponownie jednak właśnie dały o sobie znać, gdyż lubelska Policja opublikowała dziś historię, której głównym motywem są właśnie one.

KMP Lublin poinformowała, że wczoraj zgłosił się do niej 71-mieszkaniec Lublina, który w 2021 roku podjął decyzję, że zainwestuje w kryptowaluty, żeby zarobić na handlu nimi. Aby to zrobić, przyjął ofertę firmy internetowej, której przedstawiciele namówili go do zainwestowania pieniędzy w nową kryptowalutę. Mężczyzna się zgodził i przekazał – jak się okazało – oszustom 3 mln złotych.

To niestety nie koniec tej historii

Jak nietrudno się domyślić, 71-latek stracił „zainwestowane” w kryptowaluty pieniądze. W związku z tym zaczął szukać kogoś, kto pomoże mu w odzyskaniu jego utraconych 3 mln złotych. I udało mu się to, a przynajmniej tak początkowo wydawało się mężczyźnie. Przedstawiciele kancelarii, z którą nawiązał współpracę, zapewniali, że są w stanie odzyskać duże kwoty.

W pewnym momencie poinformowali 71-letniego lublinianina, że mają do wypłaty już 400 tys. dolarów, ale musi wcześniej wnieść opłaty za świadczenie usług. Tym sposobem wyłudzili od niego 800 tys. złotych. Gdy mężczyzna odmówił dalszych wpłat, oszuści zaczęli mu grozić.

Ta historia, podobnie jak inne tego typu, powinny stanowić dla wszystkich przestrogę przed inwestycjami w kryptowaluty. Jeśli ktoś już się na to zdecyduje, powinien uzbroić się w odpowiednią wiedzę oraz unikać jak ognia firm zapewniających szybki i łatwy zysk. A w sytuacji, gdy podejrzewa, że mógł paść ofiarą oszustwa, powinien jak najszybciej udać się na Policję.