Viaplay chce opuścić nasz rynek, ale tworzy nowy kanał YouTube dla Polaków

Platforma streamingowa Viaplay pojawiała się w mediach dość często. Niestety, najczęściej w niezbyt pozytywnym kontekście, ponieważ serwis raz po raz borykał się z poważnymi problemami technicznymi. Po tym jak w zeszłym miesiącu internet obiegła informacja, że platforma planuje wycofać się z Polski, teraz firma znów zaskakuje, ponieważ otworzyła nowy kanał w serwisie YouTube dla polskich widzów.

Viaplay uruchamia kanał YouTube

Skandynawska platforma streamingowa pojawiła się w naszym kraju dwa lata temu, w sierpniu 2021 roku. Od razu po wejściu na polski rynek przejęła sporą liczbę praw do transmisji sportowych, czym przyciągnęła do siebie m.in. fanów Premier League i Bundesligi. Później nadawca transmitował także mecze Ligii Konferencji, Ligii Europy, wyścigi Formuły 1, a także gale KSW. Warto dodać, że ViaPlay to nie tylko transmisje sportowe, ale także spora baza filmów i seriali.

Serwis trafił jednak na okładki dlatego, że na samym początku jego działalności z transmisjami sportowymi były spore problemy i wielu klientów było wściekłych na serwis, ponieważ nie mogli obejrzeć meczu, za transmisje którego przecież zapłacili. Sprawa otarła się także o UOKiK. Można powiedzieć, że niedziałające transmisje sportowe stały się na jakiś czas znakiem rozpoznawczym firmy w naszym kraju.

Wydawało się, że mimo początkowych problemów platformie idzie w naszym kraju całkiem dobrze, ponieważ na początku tego roku właściciel serwisu chwalił się, że ma w Polsce już ponad 1,2 mln subskrybentów. W lipcu jednak internet obiegła informacja o tym, że Viaplay postanowił wycofać się z kilku krajów, w tym z Polski. Wówczas serwis nie sprecyzował jednak kiedy ma to nastąpić.

Kanał Viaplay Sport Polska (fot. Tabletowo.pl)

Tym bardziej dziwić może ruch firmy, o którym dowiadujemy się dzisiaj. Zamiast pakować swoje rzeczy przed opuszczeniem naszego rynku marka się rozwija i uruchamia kanał w serwisie YouTube przeznaczony dla polskich widzów. Jego nazwa to Viaplay Sport Polska, a więc nie jest trudno odgadnąć jego tematykę.

Skróty meczów to nie wszystko

Na kanale youtube’owym Viaplay Sport Polska, który w tym momencie ma już ponad 10 tysięcy subskrybentów, można oglądać skróty części spotkań transmitowanych na platformie. Są to m.in. mecze ligi angielskiej i niemieckiej. To jednak nie wszystko. Na kanale publikowane są także odcinki magazynów sportowych dotyczących tych dwóch lig piłkarskich. Znalazł się tam także program poświęcony grze Fantasy Premier League.