Magic Mouse do MacBooka za darmo? Jest taka opcja!

Platforma ubezpieczeń Bolttech wraz z VeloBankiem promują wynajmowanie urządzeń. Z tej okazji firmy przygotowały specjalną ofertę dla przedsiębiorców. W gratisie można zdobyć kultową mysz Magic Mouse. Jak ją otrzymać?

Magic Mouse bez opłat do wynajętego MacBooka Pro

Kwota inwestycji przeznaczana na zakup urządzeń dla przedsiębiorców może być ogromna, dlatego też na rynku coraz częściej można spotkać firmy proponujące wynajem potrzebnego do pracy sprzętu. W taką formę najmu zaangażował się też VeloBank wraz z platformą ubezpieczeń Bolttech – zachęcają przedsiębiorców do oferty najmu elektroniki hasłem Nie kupuj, wynajmij!.

MagicMouse za darmo przy wynajmie MacBooka Pro (źródło: VeloBank)

W ramach najnowszej promocji przy wypożyczeniu MacBook Pro 14 lub 16 można bez dodatkowych opłat zdobyć akcesorium w postaci Magic Mouse. Aby ją otrzymać, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wynająć jeden z laptopów z oferty Bolttech Poland.

Lista sprzętów uczestniczących w promocji obejmuje cztery modele:

Apple MacBook Pro 14 SG/8C CPU/10C GPU/8GB RAM na 24 miesiące z czynszem najmu w wysokości 224 złotych netto miesięcznie (275,52 złotych brutto),

Apple MacBook Pro 14 SG/8C CPU/10C GPU/8GB RAM na 36 miesięcy z czynszem najmu w wysokości 183 złotych netto miesięcznie (225,09 złotych brutto),

Apple MacBook Pro 16 SB/12C CPU/18C GPU/18GB RAM na 24 miesiące z czynszem najmu w wysokości 354 złotych netto miesięcznie (435,42 złotych brutto),

Apple MacBook Pro 16 SB/12C CPU/18C GPU/18GB RAM na 36 miesięcy z czynszem w wysokości 284 złotych netto miesięcznie (349,32 złotych brutto).

Kultowa, bezprzewodowa mysz marki Apple, wyposażona w akumulator do wielokrotnego ładowania, zostanie wysłana do najemcy wraz z zamówionym urządzeniem. Oferta trwa do 31 lipca 2024 roku, a regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej.

Usługa wynajmu elektroniki

Oferta wynajmu sprzętu w abonamencie dla firm przygotowana przez Bolttech i VeloBank zawiera mnóstwo popularnych i najnowszych komputerów oraz smartfonów nie tylko marki Apple, ale również wyprodukowanych przez Samsunga, Motorolę i Lenovo.

Korzyści z wynajmu elektroniki (źródło: VeloBank)

Propozycja przygotowana przez Bolttech, którą skierowano do klientów VeloBanku, pozwala na najem sprzętu z ograniczonymi formalnościami, bez opłat wstępnych, ze stałym abonamentem, a w przypadku samoistnej awarii urządzenia – z darmową naprawą. Firma oferuje też dodatkowe ubezpieczenie o nazwie Rent+, zapewniające serwisowanie sprzętu uszkodzonego przez użytkownika.