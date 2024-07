Nowa Tesla może zostać pokazana później niż dotychczas sądziliśmy

Tesla szykuje się do wykonania kolejnego ważnego kroku. Otóż firma Elona Muska ma zamiar wprowadzić na rynek autonomiczną taksówkę, a także towarzyszącą jej usługę. Niewykluczone jednak, że na premierę tego wyczekiwanego pojazdu będziemy musieli poczekać trochę dłużej.

Ważny krok dla zespołu Elona Muska

Elon Musk już wielokrotnie udowodnił, że nie boi się zmieniać świata. Jak najbardziej Tesla jest dobrym tego przykładem, bowiem to właśnie produkty tej firmy odmieniły postrzeganie samochodów elektrycznych. Tesla pokazała nam, że BEV-y mogą dawać sporo emocji, a przy tym mieć dobry zasięg, a także akceptowalną cenę. Co więcej, to pojazdy amerykańskiego producenta pokazały znacznie starszym graczom, jak powinno się aktualizować i rozwijać oprogramowanie we współczesnych autach.

Teraz Musk postanowił dostarczyć nam robotaxi i – miejmy nadzieję – zmienić kolejną branżę, zauważalnie upowszechniając nowy sposób poruszania się samochodem. Wypada zaznaczyć, że nie jest to zupełnie nowy pomysł w głowie ekscentrycznego miliardera, bowiem już wcześniej rozważał autonomiczne taksówki, a także kładł duży nacisk na rozwój autopilota.

W robotaxi kierownica chyba będzie zbędna? ;) (fot. GRI CARS)

Jak najbardziej robotaxi może okazać się ważnym krokiem dla Tesli oraz silnym filarem finansowym firmy w przyszłości. Może też zmienić nasze postrzeganie producenta, który obecnie kojarzony jest przede wszystkim ze sprzedażą BEV-ów. Wypada tutaj dodać, że zarówno Tesla Model 3, jak i Model Y cieszą się sporą popularnością. Nawet w Polsce popularność Tesli cały czas rośnie.

Tesla pokaże robotaxi później niż sądziliśmy

Dotychczasowe informacje wskazywały, że wydarzenie, na którym Tesla pochwali się robotaxi, odbędzie się już w następnym miesiącu, 8 sierpnia. Należy dodać, że taką informacją podzielił się sam Elon Musk na platformie X.

Jak wynika z nowego raportu Bloomberga, zespół pracujący nad projektem Cybercab, czyli właśnie robotaxi, potrzebuje trochę więcej czasu, aby zbudować i dostarczyć prototypy. W związku z tym wydarzenie może zostać przesunięte na październik 2024 roku.

Warto zauważyć, że wciąż nie znamy zbyt wielu szczegółów związanych z omawianym wydarzeniem. Nadal nie wiemy, czym faktycznie będzie pokazana robotaxi – makietą, działającym prototypem, a może już pojazdem, który w określonych warunkach zapewni w pełni autonomiczną jazdę. Jeszcze mniej wiemy na temat usługi, która będzie towarzyszyć autonomicznej taksówce. Podobno Tesla będzie nią zarządzać, stając się w przyszłości konkurencją dla Ubera.