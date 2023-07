Ten smartfon to „mikrus”. Jest mniejszy niż iPhone SE

Z jednej strony twarde dane wskazują, że popyt na małe smartfony jest wprost proporcjonalny do ich gabarytów, a z drugiej ludzie kupują na potęgę iPhone’a SE i jemu podobne (trudno powiedzieć, czy chodzi o rozmiar, czy o przystępniejszą cenę). Blackview N6000 jest jeszcze mniejszy, choć raczej nie pobije popularnością iPhone’a.

Blackview N6000 to smartfon, który ma zmieścić się w dłoni

Producent wyposażył ten model w naprawdę malutki (jak na branżowe standardy) ekran, bowiem ma on przekątną zaledwie 4,3 cala. Niech sama przekątna Was jednak nie zwiedzie, ponieważ Blackview N6000 byłby znacznie mniejszy, gdyby nie był smartfonem typu rugged, tj. nie miał wzmocnionej obudowy. Mimo to jego twórca twierdzi i nawet pokazuje, że bez problemu zmieści się w dłoni.

Blackview N6000 (źródło: AliExpress)

Mimo wszystko Blackview N6000 jest mniejszy od iPhone’a SE, bo ten pierwszy ma 133 mm wysokości i 65,25 mm szerokości, a drugi – 138,4 mm i 67,3 mm. Pod względem grubości i wagi mu jednak już ustępuje – odpowiednio 18,4 mm i 208 gramów vs 7,3 mm i 144 gramów. To „wina” konstrukcji typu rugged, która według deklaracji producenta spełnia kryteria standardów IP68, IP69K i MIL-STD-810H. Jednym słowem – wszystko mu niestraszne.

Odnośnie wyświetlacza warto jeszcze zwrócić uwagę na jego rozdzielczość. Bo choć wynosi ona – wydawać by się mogło – zaledwie 540×1200, to przekłada się to na akceptowalne ~306 ppi. Dla porównania, iPhone SE z 4,7-calowym ekranem o rozdzielczości 1334×750 pikseli zapewnia 326 ppi, a zatem niewiele więcej. W Blackview N6000 producent zastosował panel LCD, który odświeża obraz ze standardową częstotliwością 60 Hz i osiąga jasność do 450 nitów. Przód smartfona pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji.

Blackview N6000 (źródło: AliExpress)

We wnętrzu smartfona znalazł się natomiast procesor MediaTek Helio G99 (6 nm) wraz z 8 GB RAM LPDDR4X i 256 GB wbudowanej pamięci typu UFS 2.1. Pamięć operacyjną można zwiększyć o nawet 8 GB dzięki funkcji „wirtualnego RAM”, zaś wewnętrzną o aż 1 TB z wykorzystaniem karty microSD. Blackview daje zatem gwarancję, że użytkownikom nie zabraknie pamięci, bez względu na jej typ.

Oprócz tego nowy Blackview N6000 oferuje aparat o rozdzielczości 48 Mpix na tyle i 16 Mpix na przodzie, a także czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dual SIM (2x nano SIM), moduł NFC i dodatkowy, konfigurowalny klawisz, do którego można przypisać różne akcje (na przykład uruchomienie konkretnej aplikacji czy funkcji).

Smartfon fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką DokeOS 3.1, a jego zasilaniem zajmie się akumulator o pojemności 3880 mAh, który wspiera ładowanie przewodowe o mocy 18 W oraz przewodowe zwrotne o mocy 2,5 W.

Blackview N6000 (źródło: AliExpress)

Cena, dostępność smartfona Blackview N6000

Najnowszy smartfon marki Blackview trafił już do sprzedaży – jest dostępny w oficjalnym sklepie Blackview na platformie AliExpress za 1279,04 złotych (z VAT). Osoby, które zdecydują się go kupić, muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, bowiem dostawa z Chin może potrwać nawet ponad miesiąc.