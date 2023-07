Ruszyła wyprzedaż smartfonów Infinix. Rabaty sięgają 1000 złotych

Infinix to stosunkowo młoda marka na polskim rynku. Jej pierwsze smartfony pojawiły się oficjalnie w Polsce w trzecim kwartale 2022 roku. Teraz spora część wydanych u nas dotychczas urządzeń trafiła na wielką wyprzedaż.

Wakacyjne obniżki smartfonów

Listę promocyjną otwiera najtańszy model firmy, Infinix Smart 6 HD. To ultra tania propozycja urządzenia opartego na systemie Android Go, z 2GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej oraz ekranem LCD o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości HD+. Sugerowana cen smartfona została obniżona z 369 do 319 złotych.

Model Smart 6 HD (fot. Infinix)

Półkę wyżej znajduje się seria HOT 20, na którą składają się modele HOT 20 5G, HOT 20 NFC i HOT 20i. Każdy z nich wyposażono w inny, budżetowy układ MediaTeka, duży wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ (w przypadku modelu HOT 20 5G – Full HD+) i od 4 do 6 GB fizycznego RAM. Najtaniej w promocji wychodzi opcja HOT 20i, przeceniona z 599 na 399 złotych, następnie HOT 20 5G z upustem z 749 na 599 złotych. Stawkę „gorących” smartfonów zamyka HOT 20 NFC przeceniony z 999 na 699 złotych.

Na liście nie mogło też zabraknąć modeli z serii Note 12. Infinix Note 12 Pro i Note 12 Pro 5G dzielą ze sobą sporą część specyfikacji. Mamy więc 6,7-calowe ekrany AMOLED o rozdzielczości Full HD+, 8 GB RAM oraz główny aparat z tyłu o rozdzielczości 108 Mpix. Różnica tkwi w zastosowanym chipsecie. Note 12 Pro wykorzystuje do pracy układ mobilny Helio G99 i oferuje przy okazji NFC, podczas gdy wariant 5G postawił na SoC Dimensity 810 i zamiast NFC oferuje łączność 5G. Za budżetowca do płatności zbliżeniowych zapłacicie w promocji 799 zamiast 999 złotych, natomiast jeżeli zależy Wam na standardzie 5G, Note 12 Pro 5G zaliczył obniżkę z 1199 na 999 złotych.

Infinix Note 12 Pro (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Infinix ZERO Ultra za 2/3 ceny

Głównym bohaterem promocji jest jednak flagowy produkt firmy. Model ZERO Ultra wyświetla treści na 6,8-calowym wyświetlaczu AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z maksymalną częstotliwością odświeżania 120 Hz. Za płynną pracę odpowiada układ mobilny MediaTek Dimensity 920 wspierany 8 GB RAM i 256 GB miejsca na dane. Z tyłu do dyspozycji użytkownika oddano aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix, kamerkę ultraszerokokątną 13 Mpix oraz czujnik głębi 2 Mpix. Najbardziej jednak każdemu imponuje w tym smartfonie akumulator. A konkretniej moc, z jaką można go ładować.

Infinix ZERO Ultra (fot. Michele Sirignano / Tabletowo.pl)

4500 mAh to pojemność odstająca od obecnego smartfonowego standardu, któremu bliżej do 5000 mAh. Wielu producentów jednak korzysta z technologii szybkiego ładowania o mocy od 30 do ~125 W. Tymczasem Infinix podniósł w swoim czasie w modelu Zero Ultra poprzeczkę do imponujących 180 W. W praktyce oznacza to, że ładowanie smartfona od niemal zera do setki może zająć ~12 minut. Choć dziś trafiają się rozwiązania o mocy 250 W, to osiągnięcie Zero Ultra wciąż robi wrażenie.

Jeżeli chcecie zakupić topowy smartfon chińskiego producenta, to obecna wyprzedaż jest idealną okazją. Oficjalna sugerowana cena urządzenia to 2999 złotych, która na czas promocji stopniała do 1999 złotych, co oznacza, że promocja na Infinix Zero Ultra sięga 33% oryginalnej ceny. Smartfony Infinix w promocyjnych cenach znajdziecie w Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, oficjalnym sklepie firmy oraz na x-kom.pl.

W ramach dziennikarskiego obowiązku przypomnę też, że do 16 lipca Infinix Note 30 Pro jest dostępny w specjalnym zestawie z ładowarką bezprzewodową 15 W, za którą przyjdzie Wam dopłacić zaledwie 1 złotówkę.