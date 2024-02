W ten sposób Vectra chce zachęcić klientów do zakupu jej usług

Vectra od dłuższego czasu znajduje się w ogniu krytyki przez regularne wykorzystywanie tzw. klauzul inflacyjnych i podnoszenie cen obecnym klientom (także tym, którzy dopiero co podpisali umowę). Mimo to nie ustaje w wysiłkach, żeby nakłonić kolejne osoby do wykupienia świadczonych przez nią usług. Pomóc ma jej w tym nowa akcja „Mówisz, Masz”.

Vectra ma ofertę dla osób, dla których każdy dzień jest na wagę złota

Różne produkty i usługi często mają na celu sprawić, że zaoszczędzimy czas. Najpierw jednak trzeba mieć. I tu właśnie wchodzi Vectra cała na biało. Firma ogłosiła start akcji „Mówisz, Masz”, w ramach której klienci będą mogli zacząć korzystać ze świadczonych przez nią usług już na drugi dzień, podczas gdy zwykle na instalację nierzadko czeka się kilka lub nawet kilkanaście dni.

Klienci, którym szczególnie zależy na czasie, mogą zamówić usługę internetu i/lub telewizji, a Vectra już następnego dnia im ją podłączy. Operator nie wyklucza jednak sytuacji, że nie będzie to możliwe – w końcu nie można przewidzieć każdego indywidualnego przypadku. Firma znalazła nie mniej korzystne dla klientów wyjście – gdy usługi nie zostaną zainstalowane na drugi dzień, klient zostanie zwolniony z opłaty abonamentowej przez pierwszy miesiąc.

Do kogo skierowana jest nowa oferta Vectry?

Wbrew pozorom z akcji „Mówisz, Masz” mogą skorzystać nie tylko nowi klienci, ale również obecni, którzy zawrą umowę na nowe usługi z okresem zobowiązania. Oferta obejmuje wszystkie dostępne pakiety internetu i telewizji, w tym internet światłowodowy do 450 Mbit/s za 59,99 złotych miesięcznie, do 600 Mbit/s za 69,99 złotych miesięcznie i do 900 Mbit/s za 74,99 złotych miesięcznie oraz pakiety łączone w cenach od 74,99 złotych miesięcznie (internet do 450 Mbit/s + 84 kanałów TV).

Dla najbardziej wymagających przygotowano dwa pakiety z internetem światłowodowym do 1,2 Gbit/s. Tańszy, za 119,99 złotych miesięcznie, zawiera też 182 kanałów TV + Eleven Sports, natomiast droższy, za 149,99 złotych miesięcznie 205 kanałów + Eleven Sports. We wszystkich ofertach Vectra dolicza opłatę w wysokości 4,99 złotych miesięcznie za wypożyczenie modemu.

Na stronie operatora można zauważyć, że umowa podpisywana jest na 12 miesięcy, a od 13. miesiąca opłata miesięczna wzrośnie o 10 złotych. Nie uwzględnia on jednak informacji o tym, że podniesie klientom ceny w ramach tzw. klauzul inflacyjnych – a należy się tego spodziewać, jako że robi to regularnie (i UOKiK bardzo się to nie podoba i postawił już zarzuty Vectrze).