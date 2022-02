Xbox Game Pass na Steam? Valve zachęca Microsoft

Zamiast tworzyć konkurencyjną usługę, Valve jest zainteresowane współpracą z Microsoftem. W najnowszym wywiadzie Gabe Newell powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Game Pass znalazł się na Steamie.

Reklama

Xbox Game Pass ogromnym sukcesem Microsoftu

Niektórzy gracze mogli mieć wątpliwości co do tej strategii Microsoftu. Phil Spencer postanowił obrać inną ścieżkę niż PlayStation. Niebieska strona konsolowej wojny tworzyła ekskluzywne gry, które zachęcały użytkowników do zakupów PS4 i PS5. Powstały świetne Horizony, rewelacyjny God of War i wiele innych tytułów. PlayStation sprzedawało się przede wszystkim dzięki grom niedostępnym na żadnej innej platformie.

Microsoft postanowił na rozwój swojego gamingowego ekosystemu i stworzył Xbox Game Pass, bibliotekę gier dostępnych do ogrania za niewielką, regularną opłatą. Z miesiąca na miesiąc portfolio się poszerza, oferta jest coraz większa, a nawet niektóre gry w dniu premiery pojawiały się już w usłudze Microsoftu.

Reklama

Teraz wiemy, że Game Pass ma ponad 25 milionów subskrybentów. Microsoft odniósł ogromny sukces, a dzięki swoim ostatnim przejęciom może sprawić, że będzie to subskrypcja niemalże niezbędna dla większości fanów gier wideo. Sukces Microsoftu potwierdza zainteresowanie pozostałych gigantów naszej branży.

Valve zainteresowane współpracą z Microsoftem

W ostatnim wywiadzie dla PC Gamera CEO Valve, Gabe Newell, został zapytany o ewentualną konkurencję dla Game Passa. Newell odpowiedział, że nie planuje takiej usługi, ale jest otwarty na współpracę z Microsoftem. Jak sam przyznał, wielu graczy chce, żeby Game Pass trafił na Steama i jego zdaniem Microsoft powinien zrobić coś w tym kierunku.

Daleko tutaj oczywiście do ogłoszenia współpracy, ale zielone światło ze strony Valve napawa optymizmem. Nie ulega wątpliwości fakt, że fani PC chcą Game Passa na Steamie głównie ze względu na jakość aplikacji Xboxa. Trudno jest tam cokolwiek znaleźć, cały aspekt społecznościowy działa fatalnie i sytuacja stałaby się dużo łatwiejsza, gdyby kolejną usługą podpiąć pod znany i lubiany Steam.

Game Pass nie byłby też pierwszą subskrypcją, która trafiła na platformę Valve. W 2020 roku na Steamie zadebiutowało EA Play. Gry premium dalej pozostają ekskluzywne dla aplikacji EA, ale większość oferty można ograć na Steamie.

Podobną drogą mógłby pójść Microsoft, by całkowicie nie oddać swojej usługi w ręce Valve.