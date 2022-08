Takiego telefonu w ofercie TCL się nie spodziewaliśmy

Chociaż zdecydowana większość telefonów na sklepowych półkach to teraz smartfony z dużymi ekranami, to jednak nadal można kupić klasyczne telefony z klawiaturą, które mają spełniać inne zadania niż nowoczesne konstrukcje. Poznajcie TCL 3189 4G – telefon, który można określić jako sprzęt do zadań specjalnych.

Czołg wśród telefonów?

Producent podkreśla, że TCL 3189 4G przyda się kurierom, dostawcom i pracownikom budowalnym ze względu na jego wyjątkową odporność na uszkodzenia. Telefon można używać w specyficznych warunkach, na przykład w dużej wilgotności i zapyleniu – ma klasę odporności IP68, więc jest odporny zarówno na pył, jak i wodę. Marka zapewnia, że urządzenie może działać nawet w całkowitym zanurzeniu i było testowane na głębokości 1,5 metra przez 30 minut.

Po spojrzeniu na to urządzenie w oczy rzuca się przede wszystkim jego obudowa. Producent zapewnia, że jest wykonana tak, by zapewnić telefonowi jak największą wytrzymałość. TCL 3189 4G występuje w dwóch kolorach – jaskrawo żółtym i szarym.

Telefon oferuje kolorowy wyświetlacz o przekątnej 2,4 cala i, co ciekawe, funkcję VoLTE, która ma zapewnić wysoką jakość naszych połączeń głosowych. Ponadto telefon został wyposażony w dwa sloty kart SIM (Dual SIM) i bardzo podstawowy aparat 2 Mpix.

Wytrzymała bateria przyciągnie klientów?

W erze smartfonów chyba największym problemem jest to, że po pewnym czasie ich akumulatory nie wystarczają nawet na jeden pełny dzień korzystania z urządzenia. W przypadku TCL 3189 4G ma być zgoła odmiennie.

Akumulator, zastosowany w urządzeniu, ma pojemność 2200 mAh, co w połączeniu z niewielkim ekranem zapewnia nawet do 32 godzin rozmów telefonicznych oraz czas czuwania, który może wynieść nawet 450 godzin. Trzeba przyznać, że takie wyniki w porównaniu z czas pracy smartfonów na jednym ładowaniu, są naprawdę imponujące.

Nowy telefon TCL jest wyposażony Bluetooth w wersji 5.1 oraz oferuje obsługę kart microSD, do 32 GB. Co dla wielu będzie kluczowe, oferuje również mocną latarkę LED oraz specjalny przycisk SOS, który umożliwia natychmiastowe wezwanie pomocy.

Cena telefonu do zadań specjalnych autorstwa TCL nie jest zbyt wygórowana. Rekomendowana przez producenta cena TCL 3189 4G to 379 złotych. Można jednak trafić na tańsze oferty – od 329 złotych.