Uwaga, spoiler! Popularna platforma Cię przed nim ostrzeże

Czy Was też denerwują spoilery zdradzające finał serialu, programu czy filmu? Jedna z platform społecznościowych wreszcie wdroży funkcję, dzięki której spoiler pozostanie w ukryciu, a my będziemy mogli cieszyć się ulubionymi produkcjami do samych napisów końcowych.

Uwaga na spoilery – nowa funkcja Threads zapowiedziana

Spoiler, w skrócie, to informacja, której co do zasady nie chcemy usłyszeć czy przeczytać. Jej zadaniem jest zazwyczaj zdradzenie nam treści filmu, serialu, książki, zanim jeszcze zdążymy dany materiał obejrzeć, przesłuchać czy przeczytać.

Jednak spoilerowanie to nie tylko niechciane ujawnienie czegoś przez znajomego podczas rozmowy. To już powoli domena mediów społecznościowych. Jedną z platform, która od lat usiłuje walczyć z takimi zabiegami, jest Reddit. Posty zdradzające np. fragmenty historii są oznaczane specjalnym tagiem, zarówno przez autorów jak i moderatorów, dzięki czemu użytkownik po zauważeniu alertu może zgrabnie pominąć daną treść. Teraz kolejne medium społecznościowe planuje wdrożenie takiego oznaczenia.

Mark Zuckerberg zdradził, że funkcja alertów o spoilerze jest już w fazie testów w serwisie Threads. Nowa opcja ma być prostym narzędziem służącym do ukrywania treści. Użytkownik świadomy spoilera, aby go wyświetlić, będzie musiał kliknąć w odpowiedni blok zakrywający tekst (tak jak widać to na poniższym obrazie z postem Zuckerberga).

Funkcja ma również pozwolić na ukrywanie obrazów, a dzięki temu również zrzutów ekranu z tekstem zdradzającym jakieś szczegóły. W praktyce użytkownicy będą mogli (a testerzy już mogą) zaznaczać fragment tekstu w tworzonym poście i oznaczać go jako spoiler w wyświetlającym się miniaturowym menu (zaraz obok opcji wklej, kopiuj i wytnij).

Nowa funkcja Instagrama pomoże „zadbać” o oznaczenie autora treści

Z kolei na Instagramie testowane są funkcje repostowania, czyli ponownego publikowania postów. Obecnie sprawdzana jest opcja udostępniania konkretnej treści jako nowego posta. Na ten moment możliwe jest udostępnianie czyjegoś materiału w sekcji Story, jednak nie można jej udostępnić w Feedzie Instagrama.

Zdania na temat nowej funkcji są podzielone. TechCrunch zauważa, że Instagram jest już przepełniony różnego rodzaju formatami. Jednocześnie wspomina, iż obecnie użytkownicy korzystają z repostowania, jednak po drodze pomijają autora danej treści. Nowe, nieco bardziej oficjalne rozwiązanie, mogłoby więc ułatwić życie twórców, zwiększyć zasięgi, ale też zadbać o to, aby inni nie zapominali o prawdziwym autorze danej treści.