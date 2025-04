Threads w przeglądarce zyskuje nowe funkcje. Będzie wygodniej

Meta wprowadza szereg zmian w wersji przeglądarkowej Threads, które znacząco zwiększają komfort korzystania z tej platformy. Od teraz dostęp do zapisanych postów, lepsze zarządzanie widokiem i nowe narzędzia dla twórców będą „pod ręką”. Co dokładnie się zmienia?

Threads.com zamiast Threads.net

Meta konsekwentnie rozwija Threads jako alternatywę dla rozwijanej przez Elona Muska platformy X (nie wiem jak Wy, ale ja dalej nie mogę przyzwyczaić się do tej nazwy – Twitter to Twitter…), a teraz znacząco poprawia jego funkcjonalność na komputerach.

Najważniejszą zmianą jest fakt, że serwis został przeniesiony pod nowy adres z Threads.net na Threads.com, a wraz z nią przyszła aktualizacja interfejsu, który wreszcie stara się dorównać wersji mobilnej. Jedną z kluczowych zmian jest pełne wsparcie dla widoku kolumnowego. Użytkownicy mogą korzystać z pojedynczej kolumny, ale mają też możliwość dodawania kolejnych, np. dla ulubionych profili, wyszukiwań czy aktywności, co pozwala lepiej dostosować do swoich preferencji treści, które widzą.

Nowy układ daje również możliwość dowolnego ustawiania i reorganizacji kolumn poprzez przeciąganie. Wprowadzono także funkcję automatycznego odświeżania treści, co szczególnie docenią osoby śledzące dynamicznie zmieniające się wątki. Ciekawą nowością jest fakt, że Threads pozwala teraz kopiować posty jako obrazy, bez konieczności robienia zrzutów ekranu, co ułatwia ich dalsze udostępnianie np. w Story na Instagramie.

Zmieniono także sposób tworzenia nowych postów. Klikając ikonę plusa w prawym dolnym rogu, użytkownik może wywołać nowy, pływający edytor, który nie znika podczas przewijania feedu. Ułatwiono również dostęp do zapisanych i polubionych wpisów. Teraz można je znaleźć bezpośrednio w głównym menu, co przyspiesza nawigację i powrót do ważnych konwersacji.

Meta informuje, że w fazie testów znajduje się jeszcze jedna istotna zmiana, czyli możliwość zaimportowania listy obserwowanych użytkowników z innych serwisów, m.in. z X. To opcja szczególnie atrakcyjna dla twórców, którzy budują swoją obecność na wielu platformach i chcą szybko rozwijać społeczność także na Threads.

źródło: Meta

Meta zmienia też apkę mobilną

Oprócz funkcji dostępnych w wersji przeglądarkowej, Meta pracuje również nad ulepszeniem ogólnego doświadczenia użytkownika. Jednym z przykładów jest rozwój funkcji zarządzania tematami i widocznością postów. Dzięki zmianom wprowadzonym na Threads w marcu, użytkownicy mogą przypinać posty, ustawiać ich widoczność (np. tylko dla obserwujących) oraz ograniczać możliwość cytowania lub komentowania swoich treści. To szczególnie istotne dla osób, które chcą zachować większą kontrolę nad interakcjami w swoich wątkach.

W ramach personalizacji profilu wprowadzono też możliwość wyboru do dziesięciu tematów, które pojawią się w biografii użytkownika. Dodatkowo, przy dodawaniu nowych postów, system sugeruje popularne lub powiązane tematy, co ma zwiększyć zasięg i trafność publikowanych treści.