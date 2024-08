Wyjdź na dwór, zamiast szukać kabelka. Nowy sprzęt marki Urbanista

Urbanista to szwedzka marka, która istnieje od niespełna półtorej dekady. Pomimo krótkiego stażu zdołała już zyskać pewną popularność, także w naszym kraju. Teraz jej oferta w polskich sklepach została rozszerzona o kolejne trzy urządzenia i to wyjątkowo intrygujące. Wyróżniają się zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi, dzięki którym konieczność podłączania ich do ładowania może zostać ograniczona do minimum.

Urbanista przedstawia zasilane światłem urządzenia audio

Już na wstępie warto podkreślić, że panele w urządzeniach z serii Solar bazują na technologii Powerfoyle i potrafią generować energię elektryczną zarówno ze światła słonecznego, jak i sztucznego. No dobrze, ale czas pomówić o konkretach, a więc o tym, co mają do zaoferowania poszczególne produkty z tej rodziny.

Serię otwierają douszne słuchawki bezprzewodowe Urbanista Phoenix, które panel fotowoltaiczny mają zainstalowany na etui. Akumulator w tym akcesorium zapewnia do 34 godzin odtwarzania muzyki, podczas gdy samo urządzenie działa maksymalnie 8.

fot. producenta

Niezłą jakość dźwięku gwarantować mają wysokiej klasy przetworniki, a komfort dodatkowo poprawia technologia aktywnej redukcji szumów (ANC) z trybem transparentnym. Za stabilne połączenie odpowiada zaś Bluetooth 5.2. Producent zwraca również uwagę na wodoodporną konstrukcję (zgodną z wymogami normy IPX4).

Dla zwolenników większego formatu przygotowane zostały pełnowymiarowe, nauszne słuchawki Urbanista Los Angeles. W ich przypadku panel fotowoltaiczny znajduje się na pałąku. Producent chwali się „praktycznie nieskończonym czasem odtwarzania”, a nawet w absolutnej ciemności wytrzymują one do 80 godzin między ładowaniami.

fot. producenta

Urządzenie wykorzystuje 40-milimetrowe przetworniki, cechuje się czułością na poziomie 107 dB oraz obsługuje kodeki SBC i AAC. Dopełnieniem specyfikacji są: technologia Bluetooth 5.0, hybrydowy system ANC oraz zintegrowany mikrofon elektretowy.

Poza słuchawkami w rodzinie znajduje się jeszcze bezprzewodowy głośnik Urbanista Malibu z panelem fotowoltaicznym w górnej części obudowy. Oferuje 20-godzinne działanie, dźwięk stereo emitowany przez dwa 10-watowe przetworniki, łączność Bluetooth 5.2 oraz pyło- i wodoszczelną konstrukcję (IP67).

fot. producenta

Ile kosztują i gdzie można kupić te urządzenia?

Cała trójka jest już dostępna w wybranych polskich sklepach. Ceny poszczególnych urządzeń przedstawiają się następująco:

douszne słuchawki Phoenix kosztują 699 złotych – kupisz je w sklepach Komputronik, Media Expert i x-kom,

nauszne słuchawki Los Angeles kosztują 859 złotych – kupisz je w sklepach Media Expert i x-kom,

bezprzewodowy głośnik Malibu kosztuje 999 złotych – kupisz go w sklepach Media Expert i x-kom.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!