Uczniowie mogą pokazać swoje siły w e-sporcie. Startuje turniej Predator Games 2023

Uczniowie z całej Polski będą mieli świetną okazję, aby pokazać się nie tylko w nauce, ale też w gamingu. Acer startuje bowiem z pierwszym sezonem Predator Games – międzyszkolnym, największym w Europie turniejem rozgrywek e-sportowych. Szkoły z całego kraju już mogą zapisywać swoich kandydatów.

Dzięki turniejowi Predator Games Acera uczniowie poczują się jak profesjonalni e-sportowcy

Już od teraz, aż do końca przyszłego tygodnia trwają zapisy do turnieju Predator Games, międzyszkolnego turnieju e-sportowego, dzięki któremu uczniowie mogą poczuć się jak prawdziwi, profesjonalni e-sportowcy. Drużyny z 1024 szkół zmierzą się w czterech grach – Fortnite, League of Legends, Rocket League oraz… w szachach.

Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 16 zawodników w wieku minimalnie 13 lat – do Fortnite 3 + 1 rezerwowy, League of Legends – 5 + 1 rezerwowy, Rocket League 3 + 1 rezerwowy oraz Chess.com 1 + 1 rezerwowy. Turniej rozpocznie się od etapu eliminacyjnego już w piątek, 31 marca, który zostanie przeprowadzony w formule online.

Finał turnieju Acer Predator Games będzie już organizowany stacjonarnie w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w Warszawie, 27 maja 2023 roku. Dla biorących udział uczniów Acer oraz sponsorzy (m.in. PKO Bank Polski) przygotowali nagrody o łącznej wartości 3200000 złotych – bony do sklepu Acer Store, komputery stacjonarne, laptopy i wiele innych.

Predator Games to nie tylko turniej, ale też kampania edukacyjna

Oczywiście, cały turniej ma na celu przede wszystkim sprawdzenie umiejętności najlepszych graczy ze szkół i możliwość zgarnięcia świetnych nagród, w końcu ich pula jest ogromna! Druga strona medalu Predator Games to nie tylko zabawa, ale także nauka.

Kampania edukacyjna ma przedstawić rodzicom graczy, czym jest świat gamingu i e-sportu, jednocześnie pokazując jasne strony spędzania wielu godzin w ulubionej grze – m.in. takie jak strategiczne myślenie i współpraca drużynowa. Nie z przypadku wybrano tytuły takie jak Fortnite i League of Legends, które wymagają od gracza maksymalnego skupienia, analizy sytuacji i natychmiastowego podejmowania decyzji.

Na turniej można zapisywać się poprzez stronę internetową turnieju Predator Games.