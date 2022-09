Braki w nowych zegarkach Fitbit, którymi firma nie chwaliła się na premierę

Nowe smartwatche Fitbit Sense 2 oraz Versa 4 mogą sporo zaoferować, ale mają także braki, których nawet najbardziej wierni fani nie będą w stanie wybaczyć producentowi.

Wi-Fi w Fitbit Sense 2 niby jest, ale tak naprawdę, to nie

Przynajmniej od strony specyfikacji, nowe zegarki Fitbit prezentują się całkiem dobrze. Interfejs smartwatchy Fitbit Sense 2 i Versa 4 mocno inspiruje się Wear OS 3, ale brakuje w nich rzeczy, których moglibyśmy swobodnie oczekiwać w sprzęcie za równowartość 1000 złotych i więcej.

Jedną z takich brakujących funkcji jest możliwość przechowywania muzyki offline, odtwarzania jej, a nawet kontrolowania jej z poziomu smartwatcha. Przynajmniej ta ostatnia rzecz obecna jest nawet w tanich opaskach fitness.

Mało tego – Fitbit na stronie produktu wymienia Wi-Fi jako jeden z obecnych na pokładzie modułów, ale zaraz obok pojawia się opis, że nie ma możliwości włączenia go. Podobnie jest w wypadku modelu Versa 4. Dodatkowe informacje znajdują się też na stronie pomocy informującej, że w tych smartwatchach nie ma możliwości podłączenia się do sieci Wi-Fi w celu szybszego pobrania aktualizacji czy playlist. Oczywiście nadal można robić to przez Bluetooth, ale ten proces znacznie się przez to wydłuży.

Zegarki Fitbit nie dla melomanów

To nie wszystkie ograniczenia, o jakich muszą pamiętać osoby zastanawiające się nad zakupem Sense 2 lub Versa 4. Brak w nich rozszerzonych opcji muzycznych. Strona produktu w ogóle nie wspomina o opcji sterowania multimediami za pomocą smartwatcha. Jest wzmianka o odbieraniu połączeń telefonicznych, ale o muzyce ani widu, ani słychu.

Ponadto jeden z artykułów pomocy mówi, że Deezer nie jest dostępny dla Fitbit Sense 2. Na tym etapie nie wiadomo dokładnie, czy w ogóle będzie można sterować odtwarzaniem dźwięku na podłączonym do zegarka telefonie, ani czy istnieje opcja podłączenia słuchawek Bluetooth do smartwatcha.

Być może te braki zostaną w jakiś sposób uzupełnione za pomocą jednej z aktualizacji. Przecież nowe zegarki Fitbit obsługują wiele innych inteligentnych funkcji: płatności przez NFC, Mapy Google, pokazywanie powiadomień czy możliwość odpowiadania na SMS-y i odbierania połączeń. Byłoby wielkim niedopatrzeniem pozostawić Sense 2 i Versa 4 bez wsparcia tak przydatnych funkcji.