Huawei może rozpocząć nową erę w smartfonach. Konkurencja pójdzie jego śladem?

Huawei zamierza zmienić podejście do swoich flagowych smartfonów. To niewątpliwie odważna decyzja, jednak może odmienić cały ten segment. Niewykluczone, że konkurencja pójdzie tą samą drogą.

Nowa generacja flagowych smartfonów Huawei może rozpocząć nowy rozdział w historii producenta

Wczoraj na Tabletowo.pl został opublikowany artykuł, który opisuje i pokazuje, jak zmieniały się smartfony Huawei na przestrzeni minionych lat, począwszy od Huawei P8 z 2015 roku. Jeden z renomowanych informatorów z Chin, Digital Chat Station, przekazał informację, która sugeruje, że w 2027 roku producent może rozpocząć kolejny, nowy rozdział w swojej historii.

Według niego smartfon Huawei Pura 100 – na obecnym etapie – jest wyposażony w „standardowy” wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala (podobnie jak Huawei Pura 90 Pro), natomiast Huawei Pura 100 Pro lub Huawei Pura 100 Pro Max może otrzymać szeroki ekran o przekątnej ~6,39 cala, podobnie jak Huawei Pura X View.

Huawei Pura X View (źródło: Huawei)

To pierwszy taki smartfon na świecie, który – według informacji, jakie napływają z Chin – spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem wśród klientów w ojczyźnie producenta. Być może właśnie dlatego zdecydował się rozważyć włączenie takiej konstrukcji do flagowej serii, choć na tę chwilę wciąż nie jest na 100% pewne, że taki scenariusz się ziści.

Posunięcie Huawei może odmienić rynek flagowych smartfonów

Już pojawienie się Huawei Pura X View na rynku wywołało poruszenie wśród producentów. Niektórzy z nich już zdołali wprowadzić na rynek albo przynajmniej zapowiedzieć podobne (lub nawet identyczne) urządzenia (zob. Coolpad X Wide i Doogee Note 60 W), podczas gdy inni – jak Oppo i Honor – są na ostatniej prostej, aby to zrobić.

Skoro zatem Huawei zdołał wypromować nowy format smartfona, niewykluczone, że włączenie go do flagowej rodziny sprawi, że na podobny krok zdecydują się też inni producenci, przynajmniej ci z Chin. Na tę chwilę tego typu konstrukcje wciąż są bowiem traktowane jako „dodatek w ofercie”, a nie znaczący jej element.