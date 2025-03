Traficar dodaje nową, bardziej elastyczną ofertę

Firma Traficar rozszerza swoją ofertę car-sharingu o nieco bardziej elastyczny wariant. Nowe rozwiązanie ma uzupełnić lukę pomiędzy wersją „Na kilometry” oraz „Na dobę” i sprawdzić się podczas krótkich wypadów na miasto.

Car-sharing w Traficarze: nowa usługa pozwoli na większą elastyczność użytkowników

Usługa car-sharingu jest coraz bardziej popularną formą przemieszczania się na terenach miast i nie tylko. Rozwiązanie to jest niezwykle wygodne i elastyczne – można szybko dotrzeć w wybrane miejsce, kierując samodzielnie, jednocześnie na co dzień nie musząc martwić się o utrzymanie samochodu czy poszukiwanie dla niego miejsca do zaparkowania. Jedną z firm, której wynajęte pojazdy dość często można spotkać na polskich drogach, jest Traficar. Przedsiębiorstwo właśnie ogłosiło, że rozszerza swoją ofertę.

Dotychczas użytkownicy mogli wynajmować samochody na kilometry lub na dobę. Teraz do tej listy dołącza usługa „Na godziny”, która jest odpowiedzią na potrzeby klientów. Przedsiębiorstwo zauważyło, że 25% użytkowników aplikacji w ramach jednorazowego wynajmu pojazdu korzysta z niego minimum 120 minut, a kolejne 20% średnio przez 3 godziny.

Jak przedstawia się nowa oferta w Traficar?

Nowa oferta „Na godziny” jest już dostępna w aplikacji Traficar i przeznaczona przede wszystkim do poruszania się po terenie miast. Koszt usługi startuje od 14,99 złotych bez dodatkowych opłat za postój pojazdu. Klient zobowiązany jest do pokrycia stałej kwoty za każdy kilometr. Oferta „Na godziny” dostępna jest dla całej floty Traficara, jednak koszt wynajmu i opłat za przebyty kilometr różni się w zależności od wybranego pojazdu.

Dla samochodów osobowych cennik prezentuje się następująco:

dla samochodów miejskich: 14,99 złotych za 3 godziny oraz 1,39 złotych za każdy przejechany kilometr;

dla dużych samochodów miejskich: 19,99 złotych za 3 godziny oraz 1,89 złotych za każdy przejechany kilometr.

Cennik wynajmu samochodów osobowych w Traficar (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

W przypadku wynajmu samochodów dostawczych cennik obejmuje:

małe samochody dostawcze: 24,99 złotych za 3 godziny oraz 1,69 złotych za każdy przejechany kilometr;

duże samochody dostawcze: 49,99 złotych za 3 godziny oraz 2,29 złotych za każdy przejechany kilometr.