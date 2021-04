Honor nie zwalnia tempa! Na rynek trafił kolejny nowy smartfon tej marki

Honor chyba wrócił na stare tory. Po bardzo długim okresie posuchy, marka w bardzo szybkim tempie wprowadza na rynek nowe smartfony. Dopiero co zadebiutował Honor Play 5T Life, a teraz do oferty producenta dołączył model Honor Play 20.

Honor coraz bardziej się rozkręca – to już jego piąta nowość po rozwodzie z Huawei. Do tej pory na rynek trafiły smartfony Honor V40 i Honor V40 Lite oraz wspomniany przed chwilą Honor Play 5T Life, a także tablet Honor Tab 7. Teraz dołączył do nich budżetowy model Honor Play 20.

Specyfikacja Honor Play 20. Co oferuje ten smartfon?

Specyfikacja Honor Play 20 obejmuje wyświetlacz TFT LCD IPS o przekątnej 6,517 cala i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli (proporcje 20:9) z niewielkim wycięciem w kształcie litery „V” w górnej części. Co ciekawe, na przygotowanych przez producenta grafikach pod ekranem jest zaskakująco wąski tzw. podbródek – ciekawe, czy taki też jest w rzeczywistości, bowiem w niskopółkowych modelach to raczej rzadkość.

Smartfon wyposażono również procesor UNISOC T610, który składa się z dwóch rdzeni ARM Cortex-A75 1,8 GHz i sześciu ARM Cortex-A55 1,8 GHz oraz dwurdzeniowej grafiki ARM Mali-G52 3EE i jest produkowany z wykorzystaniem 12 nm procesu technologicznego. Ponadto specyfikacja Honor Play 20 obejmuje też od 4 GB do 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD o maksymalnej pojemności 512 GB.



źródło: Honor

Na przodzie smartfona znajduje się pojedynczy aparat o rozdzielczości 5 Mpix (f/2.2) z trybami upiększającymi, wykorzystującymi sztuczną inteligencję, natomiast na jego tyle duet 13 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi. Zaskakuje natomiast brak czytnika linii papilarnych, ponieważ jest on już standardowym wyposażeniem w każdej półce cenowej. Użytkownicy dostają za to radio FM, którego można słuchać bez konieczności podpinania zestawu słuchawkowego oraz „głośny” głośnik.

Specyfikacja Honor Play 20 obejmuje też Dual SIM (2x nano SIM) i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz system operacyjny Android 10 z interfejsem Magic UI 4.0. Smartfon zasila akumulator o pojemności 5000 mAh (ładowanie 10 W przez port USB-C). Całość ma wymiary 163,93×75,79×8,9 mm i waży 198 gramów.

Cena Honor Play 20