Motorola eksperymentuje z procesorami. Nowa Moto G20 nie dostała ani Snapdragona, ani MediaTeka

Motorola uporządkowała nieco swoje portfolio, szeregując swoje smartfony z serii G w całkiem logicznej kolejności. Dzięki temu wiemy, że Moto G20 jest smartfonem z pogranicza budżetu i średniej półki. Sprawdźmy jej specyfikację i przyjrzyjmy się cenie.

Cztery aparaty i procesor Unisoc

Choć detale wnętrza Motoroli Moto G20 nie były dla nas tajemnicą przed premierą smartfona, wciąż pewien dysonans wywołuje decyzja producenta o zastosowaniu w tym modelu procesora innego niż od MediaTeka czy Qualcomma. Sama specyfikacja układu Unisoc Tiger T700 nie jest powodem do wstydu – składają się na niego dwa rdzenie ARM Cortex-A75 (1,8 GHz) i sześć rdzeni ARM Cortex-A55 (1,8 GHz), co wydajnościowo zbliża ten chipset do MediaTeka Helio P65, stosowanego w Samsungu Galaxy A31. Oczywiście nie jest to też jedna z nowszych technologii, ale razem z grafiką ARM Mali-G52 3EE (850 MHz) może stanowić zgrany zespół wraz z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej.

Reklama

Z zewnątrz nic nie wskazuje na to, by Moto G20 miała odróżniać się specjalnie od innych zawodników w tej klasie cenowej. Mamy więc spory wyświetlacz 6,5 cala, wyświetlający obraz w HD+. Ekran charakteryzuje się przyjemnym oku odświeżaniem 90 Hz, a u jego szczytu mamy centralną łezkę na przedni aparat 13 Mpix (f/2.2).

Zestaw fotograficzny wydaje się być dość standardowy – najważniejsze w nim są matryce 48 Mpix (z obiektywem f/1.7) oraz 8 Mpix (z obiektywem ultraszerokokątnym 118° i f/2.2). Dodatkowe sensory do makro i badania głębi kadru mają po 2 Mpix (f/2.2). Maksymalna rozdzielczość nagrywanego wideo to Full HD przy 30 kl./s.

Na pleckach smartfona znajduje się też czytnik linii papilarnych.

Solidna bateria i flamingowy kolor

W obudowie Moto G20 zamontowano dużą baterię o pojemności 5000 mAh, która powinna swobodnie wystarczyć nawet na dwa dni użytkowania. Poza tym, można wyliczyć tutaj takie elementy jak hybrydowy Dual SIM, port USB-C, gniazdo słuchawkowe, głośnik mono, GPS, Wi-Fi i Bluetooth 5.0. Co ważne, nie zabrakło NFC. Wymiary urządzenia to 165,22 x 75,73 x 9,14 mm, a waży ono 200 g.

Motorola Moto G20 dostępna jest w dwóch kolorach: różowym oraz niebieskim. Smartfon wyceniono na 699 złotych. Można będzie go kupić na stronie motorola.com oraz w salonach operatora T-Mobile.