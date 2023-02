Battlefield 2042 i Minecraft Dungeons za FREE w PlayStation Plus

Marcowa oferta w ramach abonamentu PlayStation Plus wygląda bardzo solidnie. Gracze będą mogli ograć m.in. Battlefielda 2042 oraz Minecraft Dungeons. Od kiedy obie gry będą dostępne?

Battlefield 2042 w PlayStation Plus

Abonament PlayStation Plus być może nie jest aż tak dobry, jak Xbox Game Pass, ale regularnie, miesiąc w miesiąc, oferuje graczom ciekawe rzeczy. Tak samo jest też tym razem, gdyż użytkownicy mogą odebrać m.in. Battlefielda 2042. FPS, który miał swoją premierę w październiku 2021, będzie dostępny w abonamencie już od 7 marca (tyczy się to wszystkich jego wersji, czyli: essential, extra oraz premium).

Grafika promująca czwarty sezon w Battlefield 2042 (źródło: EA)

Do Battlefield 2042 zmierza czwarty sezon, więc prawdopodobnie to jest główny powód udostępnienia tej gry w ramach abonamentu PlayStation Plus. Tytuł będzie dostępny zarówno na platformie PlayStation 4, jak i PlayStation 5.

W 4. sezonie Battlefielda 2042 gracze dostaną dość sporo nowości, a jedną z nich będzie mapa Flashpoint (Punkt Zapalny), która pozwoli walczyć w Republice Południowej Afryki. Czy to nie brzmi jak świetny powód, żeby sprawdzić tę produkcję?

Minecraft Dungeons i Code Vein także w PS Plus

Do PlayStation Plus zmierzają także dwa inne tytuły, na które warto zwrócić uwagę. Mowa tutaj o Minecraft Dungeons oraz Code Vein. Wkrótce swoją premierę będzie miało Minecraft Legends, więc nic dziwnego, że do PS Plus trafiły „Dungeonsy”. Jest to gra z gatunku dungeon crawler, tyle że osadzona w świecie Minecrafta, który jest znany i lubiany przez miliony graczy.

Fani, którzy spróbują swoich sił w Dungeons mają za zadanie przemierzyć lochy i krainy pełne przeciwników oraz skarbów, a także uratować osadników. Brzmi jak świetny sposób na spędzenie kilku wieczorów w marcu.

Podobnie jest z Code Vein – to gra osadzona w „niedalekiej przyszłości”, gdzie tajemnicza katastrofa doprowadziła do upadku świata, jaki znamy, a my musimy walczyć o przetrwanie w tym okrutnym świecie. Jeżeli posiadasz aktywny abonament, to warto sprawdzić oba tytuły!