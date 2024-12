Lenovo szykuje kilka nowych tabletów. Na ich premierę nie trzeba będzie długo czekać

Jak wynika z najnowszych informacji, Lenovo szykuje się do premiery czterech tabletów. Nowe urządzenia mogą okazać się naprawdę atrakcyjnym wyborem.

Jak będą wyglądać i co zaoferują nowe tablety Lenovo?

Dzięki serwisowi 91Mobiles możemy poznać kilka ciekawostek na temat nowych tabletów Lenovo, a także ich wygląd za sprawą opublikowanych renderów. Raczej nie będzie to sprzęt rewolucyjny, wyprzedzający konkurencję, ale wysoce prawdopodobny jest scenariusz, że dostaniemy tablety zdecydowanie warte uwagi.

Lenovo Idea Tab Pro ma być produktem premium, który będzie skierowany dla bardziej wymagających klientów. Oczekuje się, że otrzyma ona matowy ekran o rozdzielczości 3K z obsługą rysika i funkcji Easy Jot. Można spodziewać się wysokiej wydajności, czterech głośników sygnowanych logo JBL, a także nawet 11 godzin pracy bez ładowarki. Nie zabraknie rozwiązań korzystających z możliwości sztucznej inteligencji – np. Circle to Search i Gemini. Do tego dojdzie opcja podłączenia klawiatury zewnętrznej i obsługa rysika.

Lenovo Idea Tab Pro (źródło: 91Mobiles)

Producent szykuje jeszcze sprzęt skierowany dla graczy. Lenovo Legion Tab 8.8 otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 3 i 8,8-calowy wyświetlacz QHD+ z częstotliwością odświeżania 165 Hz. Można też spodziewać się funkcji i rozwiązań, które pozwolą zapewnić lepsze wrażenia podczas zwiedzania wirtualnych światów.

Lenovo Legion Tab 8.8 Gen 3 (źródło: 91Mobiles)

Doczekać mamy się też przedstawiciela serii Lenovo Yoga Tab Plus. Na podstawie renderów można stwierdzić, że tablet zapewni spory wyświetlacz z dość smukłymi ramkami, a także zestaw dwóch aparatów. Pojawić ma się obsługa rysika i zewnętrznej klawiatury. Niektórzy sugerują, że będzie to zmieniona wersja modelu Yoga Pad Pro, który jest dostępny w Chinach i do dyspozycji użytkownika zapewnia 12,7-calowy wyświetlacz i procesor Snapdragon 8 Gen 3.

Lenovo Yoga Tab Plus (źródło: 91Mobiles)

Ostatni z tabletów będzie bardziej budżetowym modelem, który pozwoli dotrzeć do dużego grona potencjalnych klientów. Urządzenie ma być sprzedawane z opcjonalnymi, wieloma typami etui, a także może zostać wprowadzone na rynek z etui przeznaczonym dla dzieci (wyższa odporność na upadki i specjalne miejsce na rysik).

Budżetowy model z kilkoma różnymi etui (źródło: 91Mobiles)

Kiedy zobaczymy nowe tablety?

Wszystkie z czterech wymienionych tabletów – jak zauważa serwis 91Mobiles – mają zostać zaprezentowane już na początku 2025 roku, podczas targów CES w Las Vegas. Skoro już poruszyliśmy temat przyszłorocznych premier tego producenta, to wypada dodać, że Lenovo ma pokazać laptop z rozwijanym ekranem.