Poczta Polska w ogniu krytyki z nieoczekiwanej strony

Poczta Polska jest nieustannie krytykowana zarówno przez osoby, które korzystają z jej usług, jak i tych, co się przed tym wzbraniają. Obóz rządzący raczej jednak stoi za nią murem, ale nie minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski.

Poczta Polska skrytykowana przez ministra cyfryzacji. Co mu się nie podoba?

Krzysztof Gawkowski, będący ministrem cyfryzacji i wicepremierem, stoi na stanowisku, że Poczta Polska nie powinna współpracować z Temu, które dziś jest popularniejsze w Polsce niż Allegro. To nawiązanie do informacji z początku lipca, kiedy to Poczta Polska przekazała, że zacieśniła współpracę z Temu, dzięki czemu m.in. przesyłki będą szybciej docierać do odbiorców w Polsce. Co ciekawe, komunikat na ten temat został usunięty z biura prasowego Poczty Polskiej.

Minister cyfryzacji we wpisie na portalu X poinformował, że napisał list do Ministra Aktywów Państwowych, w którym „kategorycznie sprzeciwił się zawarciu strategicznego partnerstwa Poczty Polskiej z firmą Temu”. Zrobił to w trosce o uczciwą konkurencję i przyszłość polskich firm. Komisja Europejska prowadzi bowiem śledztwo przeciwko Temu w sprawie autentyczności i bezpieczeństwa oferowanych na chińskiej platformie produktów.

Krzysztof Gawkowski zwraca też uwagę, że chińskie platformy handlu internetowego bezkarnie omijają przepisy, a my tracimy na tym miliardy, co ma związek również z faktem, że masowo zaniżają wartości przesyłek i wykorzystują luki w przepisach celnych, aby nie płacić opłat, dzięki czemu mogą oferować produkty w tak niskich cenach. Wicepremier i minister cyfryzacji jest przekonany, że to nie jest handel, to celowy dumping i systemowe oszustwo na niewyobrażalną skalę, które bezlitośnie uderza w polską gospodarkę i dobrobyt naszych obywateli.

Poczta Polska odpiera zarzuty ministra cyfryzacji

Mimo iż, jak już zostało wspomniane, Poczta Polska usunęła z biura prasowego informację o zacieśnieniu współpracy z Temu, to przekazała, iż nie komentuje opinii, przekazywanych sobie między ministrami. Zaznaczyła też, że Temu jest zarejestrowanym, legalnie działającym podmiotem w Unii Europejskiej i nie tylko ona dostarcza paczki klientom, którzy zrobili zakupy na tej platformie.

Poczta Polska informuje też, że współpraca z platformą Temu ma charakter operacyjny i dotyczy wyłącznie realizacji ostatniego etapu doręczenia przesyłek zakupionych przez konsumentów. Polska spółka deklaruje, że w żaden sposób nie promuje chińskiego serwisu oraz przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie standardów środowiskowych, etycznych i społecznych.

Zdaniem Poczty Polskiej wszelkie wątpliwości lub zarzuty kierowane wobec platformy Temu powinny być analizowane przez właściwe organy administracji publicznej, gdyż ona sama nie odpowiada za politykę handlową czy operacyjną platform, z których korzystają konsumenci.

Na podobnym stanowisku stoi Ministerstwo Aktywów Państwowych, bowiem zauważa ono, że Poczta Polska funkcjonuje na bardzo konkurencyjnym rynku i z przekazanych przez spółkę informacji wynika, że współpraca ma charakter wyłącznie operacyjny.