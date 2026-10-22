Jeden z najlepszych modeli AI zyskał nowe moce. Oto Claude Duet

Claude dał się poznać jako jedno z najbardziej zaawansowanych i pomocnych narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji. Teraz jest także filarem nowej aplikacji Claude Duet, odgrywając rolę proaktywnego agenta. Już nie tylko odpowiada na pytania, ale też potrafi realizować faktyczne zadania w imieniu użytkownika.

Claude Duet, czyli sztuczna inteligencja w tandemie z użytkownikiem

Firma Anthropic udostępniła aplikację Claude Duet na iOS i Androida. Po instalacji na smartfonie zaczyna pełnić funkcję wirtualnego asystenta. Apka może realizować zadania zlecane jej przez użytkownika, ale też samodzielnie decydować o tym, co warto lub należy zrobić i w odpowiednim momencie to zaproponować.

Rano przedstawia plan dnia, podsumowując najważniejsze elementy z podłączonych aplikacji. Następnie przez cały dzień monitoruje sytuację i wyświetla powiadomienia, gdy wydarzy się coś godnego uwagi. Może też realnie odciążyć użytkownika, planując spotkania, tworząc prognozy finansowe czy też podsumowując przesłane informacje.

Claude Duet wykorzystuje historię rozmów z użytkownikiem, jego profil, a także połączone aplikacje (np. kalendarz i skrzynkę mailową, ale też Slacka, LinkedIna czy Docusign). Konfiguracja jest więc błyskawiczna i od razu po instalacji aplikacji można przejść do rozmowy i zlecania zadań – pisząc lub wypowiadając polecenia. Następnie można pozwolić jej po prostu działać – ma swoją maszynę wirtualną, więc nie potrzebuje włączonego telefonu ani laptopa.

Aplikacje, które można podpiąć do Claude Duet – źródło: Anthropic

Kontrola, prywatność i bezpieczeństwo

Co ważne, aplikacja przygotowuje wiadomości, szuka optymalnych terminów i kompletuje zamówienia, ale zanim czegokolwiek dokona, pokazuje użytkownikowi, co planuje i prosi o zgodę.

Anthropic zapewnia, że całość opiera się na godnych zaufania rozwiązaniach, gwarantujących wysoki poziom bezpieczeństwa i prywatności. Przede wszystkim: aplikacja tylko przetwarza, ale nie przechowuje krytycznych informacji. Do tego nigdy nie ma bezpośredniego dostępu do haseł ani tokenów logowania.

Chcesz korzystać z Claude Duet? Jeszcze nie teraz

Gorsza wiadomość jest taka, że na razie Claude Duet jest dostępny w bardzo ograniczonym zakresie. Obowiązuje rejestracja, a zgłaszać mogą się jedynie osoby opłacające subskrypcję Pro lub Max i to wyłącznie w Stanach Zjednoczonych.